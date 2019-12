Scienziati ricostruiscono il genoma di una donna di 5.700 anni grazie ad un chewing gum

Gli scienziati hanno ricostruito il genoma di una donna che visse circa 5.700 anni fa nella Danimarca Meridionale. Non esistono resti fisici noti della donna in questione. Tutto ciò che hanno avuto a loro disposizione gli addetti ai lavori, infatti, è solo un piccolo pezzo di "chewing gum" dell'epoca.

Si tratta di un piccolo pezzo di pece di betulla, un'antica sostanza ricavata dalla corteccia d'albero riscaldata. Tale sostanza dell'epoca è bastata ai ricercatori per ricavare numerosi indizi sull'identità della donna che un tempo camminò sulla nostra Terra.

Come hanno fatto gli scienziati a compiere questa impresa che ha dell'incredibile? In resti ben conservati si possono ancora trovare tracce di saliva, cosa che consente agli addetti ai lavori di ricostruire le informazioni genetiche necessarie (non sarebbe la prima volta). Nel caso del campione dalla Danimarca, recuperato dal sito archeologico di Syltholm, è stato possibile ricostruire l'intero genoma del "padrone" del chewing gum. Un'impresa che, secondo i ricercatori, non è mai stata condotta prima d'ora in assenza di resti scheletrici.

"È sorprendente avere ottenuto un genoma umano completo da qualsiasi altra cosa diversa dall'osso", afferma il ricercatore capo Hannes Schroeder dell'Università di Copenaghen. Il DNA presente nel campione suggerisce che il masticatore fosse una donna, con una carnagione scura, capelli castani e occhi blu. "Questa combinazione di tratti fisici è stata precedentemente notata in altri cacciatori-raccoglitori europei", spiegano gli autori.

Oltre al DNA umano, i ricercatori hanno anche trovato resti di nocciole e del DNA di un'anatra: probabili tracce di un pasto recente consumato dall'individuo prima di masticare la gomma, oltre a segni di diversi tipi di batteri orali, inclusi i microbi associati a malattie gengivali e altri virus. Un'impresa formidabile che ha portato a risultati altrettanto incredibili.