Gli scienziati hanno ricostruito digitalmente il cervello del dinosauro di Bristol

Un team dell'Università di Bristol, così come riporta uno studio pubblicato sullo Zoological Journal of the Linnean Society, è riuscito a ricreare l'interno del cranio per ricostruire digitalmente il cervello di un dinosauro. Ciò ha donato al team di esperti una nuova comprensione sull'argomento e delle nuove scoperte.

Dopo aver ricostruito digitalmente il cervello di un Thecodontosaurus - conosciuto anche come il dinosauro di Bristol - gli scienziati hanno appreso che probabilmente si erano sbagliati di molto sulla vita dell'enorme creatura. Gli esperti hanno effettuato scansioni 3D della cavità in cui un tempo si trovava il cervello del dinosauro, grazie a un fossile ben conservato.

In base alle dimensioni e alla forma del cervello, gli scienziati adesso ipotizzano che il Thecodontosaurus camminasse su due gambe e occasionalmente mangiasse carne. Prima, invece, si pensava che la creatura - delle dimensioni di un cane - camminasse a quattro zampe e si nutrisse solo di piante (come un suo lontano parente, il Brontosauro).

"La nostra analisi del cervello di Thecodontosaurus ha scoperto molte caratteristiche affascinanti, alcune delle quali sono state piuttosto sorprendenti", affermano in un comunicato stampa gli esperti. "Mentre i suoi parenti successivi si muovevano pesantemente a quattro zampe, i nostri risultati suggeriscono che questa specie potrebbe aver camminato su due gambe ed essere stata occasionalmente carnivora". Nonostante il cervello sia scomparso da tempo, questa nuova applicazione ha permesso agli scienziati di dare un occhio all'interno della scatola cranica della creatura.

Sicuramente, un metodo che sarà molto utile in futuro nello studio sui fossili.