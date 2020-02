Scienziati hanno ricreato in laboratorio il materiale creato dal disastro di Chernobyl

Quello di Chernobyl sarà ricordato come il più grave incidente nucleare della storia, insieme a quello di Fukushima (entrambi di livello 7, il massimo, della scala INES). Il tutto si verificò quando il reattore 4 della centrale nucleare ebbe un crollo il 26 aprile 1986, dove il nucleo di uranio raggiunse temperature superiori ai 1600 °C.

La temperatura fu così alta che il rivestimento di zirconio che separava il combustibile dal fluido refrigerante iniziò a fondersi e combinarsi con l'uranio, l'acciaio, il cemento e la sabbia presenti. Il risultato finale fu catastrofico e pericolosissimo: una sorta di "lava radioattiva" simile al vetro, chiamata LFCM (lava-like fuel containing material). La massa fusa del nocciolo scivolò sotto il contenitore del reattore per poi solidificarsi sotto forma di stalattiti, stalagmiti e flussi di lava, il più famoso dei quali è il cosiddetto "Piede d'elefante", situato sotto il fondo del reattore nel condotto di distribuzione del vapore.

Nonostante sia solo una piccola parte delle circa 100 tonnellate di lava create durante il crollo, il piede dell'elefante è diventato il simbolo di Chernobyl, in gran parte dovuto alla sua intensa radioattività: talmente pericolosa da uccidere un essere umano in circa 300 secondi. La radioattività del materiale è diminuita in modo significativo dal 1986, ma avvicinarsi è ancora molto pericoloso.

Studiare questo materiale è difficilissimo. Così, un team dell'Università di Sheffield ha utilizzato l'uranio impoverito per sviluppare materiali che imitano accuratamente la microstruttura e la mineralogia dei LFCM reali. Per fare ciò, hanno miscelato quantità precise di reagenti contenenti elementi noti per essere presenti in LFCM reali e li hanno riscaldati a 1500 °C per quattro ore, e poi a 720 °C per altri tre giorni.

I ricercatori hanno anche condotto la prima sintesi di successo della "chernobylite", un silicato di uranio-zirconio elevato, attraverso la cristallizzazione da un vetro fuso. "L'articolo rappresenta un'indagine approfondita su materiali che sono stati formati in alcune fasi del crollo del nucleo di Chernobyl e, presumibilmente, anche a Fukushima", afferma Andrei Shiryaev, un ricercatore del Frumkin Institute of Physical Chemistry and Electrochemistry in Russia. Il team spera che i propri studi possano essere utilizzati per eseguire analisi per comprendere al meglio i materiali e le informazioni fondamentali per i tentativi di decontaminazione di siti come Chernobyl e Fukushima.

Ci sono, ovviamente, alcune limitazioni, che Shiryaev paragona alla differenza simile a quella tra "fare sport reale e giocare ai videogiochi."