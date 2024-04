Scienziati riescono a creare un topo con 6 gambe, sacrificando questa parte

Topolini sviluppano zampe extra al posto degli organi genitali. Anastasiia Lozovska, Moisés Mallo e il loro team dell'Istituto di Scienza Gulbenkian si sono imbattuti in questa scoperta mentre esploravano le dinamiche dello sviluppo del midollo spinale, spostando le loro ricerche verso orizzonti mai immaginati.

"Il progetto mi ha scelto, non ho scelto io" ha commentato Mallo, descrivendo il percorso inaspettato che ha portato a tale scoperta. La chiave di volta di questo fenomeno risiede nel gene Tgfbr1, un codice per la proteina recettore Tgfbr1 che orienta lo sviluppo embrionale dal tronco alla coda, impartendo alle cellule istruzioni per formare arti inferiori o organi genitali esterni.

Nel corso dello sviluppo, gli embrioni dei mammiferi costruiscono sequenzialmente le strutture corporee, passando dalla testa alla coda. È in questa fase che si verificano interazioni cruciali tra i tessuti emergenti per generare le strutture necessarie agli organi escretori e alla genitalia. Il team ha osservato un legame stretto tra le zampe e gli organi genitali, sottolineando una comune origine ancestrale.

La loro ricerca getta luce su una potenziale spiegazione dell'assenza di arti posteriori in alcuni rettili, come i serpenti, a differenza della maggior parte dei lucertolidi.

Nonostante la posizione insolita delle zampe extra negli embrioni senza una versione funzionante del gene Tgfbr1, i ricercatori hanno scoperto che i geni espressi in queste zampe sono simili a quelli delle zampe normali dei topi, sorgendo dalla stessa struttura primordiale. Approfondendo l'analisi del DNA nel tessuto delle zampe mutanti rispetto ai topi di controllo, il gruppo ha identificato un rimodellamento della cromatina, indicando una possibile ricezione di segnali "diventa zampe" che promuovono lo sviluppo in strutture articolari mature, sebbene malformate.

A tal proposito, ma perché gli esperimenti si fanno sempre sui topi?

