Scienziati riescono a creare una versione del motore pop-pop a grandezza naturale

Un team di scienziati ha trasformato un classico giocattolo per bambini, il motore pop-pop, in una realtà a grandezza umana. Questo motore, noto per essere alimentato dal calore di una candela in un piccolo battello giocattolo, è stato riprodotto in una versione che può trasportare una persona.

Il progetto è stato presentato al divulgatore scientifico e YouTuber Steve Mould, che ha avuto l'opportunità di testare personalmente questa innovativa imbarcazione. Il funzionamento del motore pop-pop è più complesso di quanto sembri. Si inizia riempiendo un tubo che conduce al "motore" – un piccolo contenitore metallico sotto una candela – prima di posizionare la barca in acqua e accendere la candela per iniziare a riscaldare l'acqua (a proposito, sapete cosa sono le "navi oscure"?).

Sorprendentemente, la barca si muove in avanti. All'interno del "motore", l'acqua viene riscaldata, evaporando parte di essa e aumentando la pressione all'interno del motore. Questo costringe l'acqua a essere spinta più in fondo nel tubo e fuori dalla sua estremità. Tuttavia, quando si raffredda, la caduta di pressione fa risucchiare l'acqua di nuovo nel tubo verso il motore, dove viene riscaldata e il processo si ripete.

Una teoria suggerisce che, mentre l'acqua viene espulsa, viene sparata in una direzione, spingendo la barca in avanti, ma quando ritorna nel tubo, il liquido proviene da tutte le direzioni anziché da una sola. Il risultato è un movimento netto in avanti. Tuttavia, Mould ha scoperto che, in realtà, mentre la barca espelle l'acqua, il getto fa muovere la barca in avanti.

Questa è la sua reazione uguale e opposta. Tuttavia, quando l'acqua ritorna nel tubo, incontra l'acqua e il gas più in alto nel tubo, ed è contro questo che spinge, piuttosto che causare il movimento all'indietro della barca. Sebbene il movimento sia lento, è comunque sorprendente vedere questa invenzione in azione. Davvero incredibile, e pensare che dentro i giocattoli si possono trovare persino cristalli del tempo!