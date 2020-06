Scienziati riescono a rigenerare neuroni nei topi con lesioni al midollo e al nervo ottico

Le proiezioni nervose che crescono verso l'esterno dei neuroni, chiamate assoni, formano reti di comunicazione interconnesse. Queste strutture, dopo che vengono recise, non possono più essere riparate. Questo porta a perdite nelle sensazioni e nelle funzioni motorie a causa di lesioni del midollo spinale e condizioni correlate.

Una nuova ricerca condotta da scienziati della Lewis Katz School of Medicine Temple University (LKSOM) mostra che è possibile ottenere miglioramenti nel recupero funzionale di queste lesioni, grazie a una molecola nota come Lin28, che regola la crescita cellulare. "I nostri risultati mostrano che Lin28 è un importante regolatore della rigenerazione degli assoni e un promettente bersaglio terapeutico per le lesioni del sistema nervoso centrale", spiega Shuxin Li, uno degli autori del nuovo studio.

Per esplorare gli effetti della molecola sulla ricrescita degli assoni, il Dr. Li e i suoi colleghi hanno sviluppato un modello sui topi. Quando sono cresciuti, gli animali sono stati divisi in gruppi che hanno subito lesioni al midollo spinale o lesioni ai tratti del nervo ottico. Un altro gruppo di topi adulti è stato sottoposto a iniezioni di un vettore virale di Lin28 per esaminare gli effetti diretti della molecola sulla riparazione dei tessuti.

Lin28 ha stimolato la rigenerazione degli assoni a lunga distanza in tutti i casi, sebbene gli effetti più drammatici siano stati osservati dopo l'iniezione post-infortunio di Lin28. Nei topi con lesione del midollo spinale, l'iniezione della molecola ha portato alla crescita degli assoni di tre millimetri oltre l'area del danno, mentre negli animali con lesione del nervo ottico, gli assoni hanno rigettato l'intera lunghezza del tratto del nervo ottico.

La valutazione delle capacità sensoriali e di camminata dopo il trattamento ha rivelato miglioramenti significativi nella coordinazione e nella sensazione. "Abbiamo osservato la ricrescita degli assoni, che potrebbe essere molto significativa dal punto di vista clinico, poiché attualmente non esistono trattamenti rigenerativi per le lesioni del midollo spinale o delle lesioni del nervo ottico", ha spiegato il dott. Li. La terapia in questione, ovviamente, è ancora lunga dall'essere sviluppata per gli esseri umani, ma la ricerca continuerà.