Scienziati rimasti senza parole quando un metallo si è auto-guarito da una ferita

In un esperimento che ha lasciato gli scienziati a bocca aperta, un pezzo di metallo è stato osservato mentre si autoguariva, un fenomeno mai visto prima. Questa scoperta potrebbe segnare l'inizio di una nuova era nell'ingegneria dei materiali.

In uno studio pubblicato a luglio sulla rivista Nature, un team di ricercatori dei Sandia National Laboratories e della Texas A&M University ha messo alla prova la resilienza del metallo, utilizzando una tecnica di microscopia elettronica a trasmissione specializzata per tirare le estremità 200 volte al secondo. Hanno poi osservato l'autoguarigione su scala ultra-piccola in un pezzo di platino spesso 40 nanometri, sospeso in un vuoto.

Le crepe causate dal tipo di sforzo descritto sopra sono note come danni da fatica: stress e movimento ripetuti che causano rotture microscopiche. Sorprendentemente, dopo circa 40 minuti di osservazione, la crepa nel platino ha iniziato a richiudersi e a ripararsi da sola prima di ricominciare in una direzione diversa (non sarebbe la prima volta). "Questo era assolutamente sbalorditivo da vedere di persona", ha detto il scienziato dei materiali Brad Boyce dei Sandia National Laboratories quando i risultati sono stati annunciati.

"Non lo stavamo cercando. Quello che abbiamo confermato è che i metalli hanno la loro intrinseca, naturale capacità di autoguarirsi, almeno nel caso dei danni da fatica a livello nanometrico." Queste sono condizioni esatte, e non si sa ancora esattamente come ciò stia accadendo o come possiamo utilizzarlo. Tuttavia, se si pensa ai costi e agli sforzi richiesti per riparare tutto, dai ponti ai motori ai telefoni, non c'è modo di dire quanto differenza potrebbero fare i metalli autoguarigione.

Mentre l'osservazione è senza precedenti, non è del tutto inaspettata. Nel 2013, lo scienziato dei materiali della Texas A&M University Michael Demkowicz ha lavorato a uno studio che prevedeva che questo tipo di guarigione delle nanocrepature potesse accadere, guidata dai piccoli grani cristallini all'interno dei metalli che spostano essenzialmente i loro confini in risposta allo stress. Demkowicz ha anche lavorato a questo ultimo studio, utilizzando modelli informatici aggiornati per mostrare che le sue teorie decennali sul comportamento autoguarigione dei metalli a livello nanometrico corrispondevano a ciò che stava accadendo qui.

Il fatto che il processo di riparazione automatica sia avvenuto a temperatura ambiente è un altro aspetto promettente della ricerca. Di solito, i metalli richiedono molto calore per cambiare forma, ma l'esperimento è stato condotto in un vuoto; resta da vedere se lo stesso processo avverrà nei metalli convenzionali in un ambiente tipico. Una possibile spiegazione coinvolge un processo noto come saldatura a freddo, che si verifica a temperature ambiente ogni volta che le superfici metalliche si avvicinano abbastanza da permettere ai rispettivi atomi di intrecciarsi insieme.

Di solito, sottili strati d'aria o contaminanti interferiscono con il processo; in ambienti come il vuoto dello spazio, i metalli puri possono essere forzati abbastanza vicini da attaccarsi letteralmente. "La mia speranza è che questa scoperta incoraggerà i ricercatori di materiali a considerare che, nelle giuste circostanze, i materiali possono fare cose che non ci aspettavamo", afferma infine Demkowicz.

Non solo i metalli, anche il calcestruzzo può ripararsi.