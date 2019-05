Alcuni scienziati hanno trovato un modo per rimuovere il sale dall'acqua

I cambiamenti climatici stanno spingendo sempre più industrie a pompare acqua salata nell'ambiente, e secondo molti in futuro potrebbe esserci una vera e propria corsa all'acqua, in quanto quella potabile sarebbe destinata a diventare più preziosa del'oro.

E proprio per questo motivo sono tanti gli scienziati che sono al lavoro per trovare un modo per dissalare rapidamente l'acqua. Un gruppo di ricercatori della Columbia University ha annunciato la creazione di un rivoluzionario metodo che potrebbe aiutare l'umanità a raggiungere l'obiettivo.

L'intero processo è chiamato Temperature Swing Solvent Extraction (TSSE) ed è progettato per purificare salamoie ipersaline, un tipo di acqua prodotto dalle industrie alla fine dei loro processi industriali e durante la produzione di petrolio e gas, che però rappresenta un grave pericolo per le falde acquifere in quanto ne aumenta l'inquinamento.

Il gruppo di ricerca è riuscito a mescolare un solvente (rosso nel video) con un campione di salamoia ipersalina (blu).

Durante i test i liquidi sembrano rimanere separati, ma dopo averli scaldati ed aver decantato il solvente rosso in un altro barattolo da riscaldare separatamente, il team è riuscito ad estrarre uno strato di sola acqua limpida.

Il processo è rivoluzionario in quanto i ricercatori sono stati in grado di rimuovere fino al 98,4% di sale, una quantità simile a quella dell'osmosi inversa. A differenza di questa però, il processo non necessita di alte temperature o pressioni elevate, ma solo un calore inferiore ai 70°C.