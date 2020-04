Scienziati 'ringiovaniscono' delle cellule staminali di un supercentenario di 114 anni

In uno studio pubblicato sulla rivista Biochemical and Biophysical Research Communications, degli scienziati hanno "riprogrammato" le cellule staminali di una donna di 114 anni, la donatrice più anziana fino ad oggi.

Trasformando le cellule dal suo campione di sangue in cellule staminali pluripotenti indotte, i ricercatori hanno generato cellule staminali mesenchimali, che aiutano a mantenere e riparare tessuti come ossa, cartilagine e grasso. "Abbiamo deciso di rispondere a una grande domanda: è possibile riprogrammare delle cellule così vecchie?" afferma il biologo Evan Snyder dello Sanford Burnham Prebys Medical Discovery Institute in California.

Le cellule più preziose di questo tipo sono le staminali embrionali (ES), un tipo di cellula caratteristica dello sviluppo dell'embrione di una settimana. Tuttavia, la loro acquisizione è legata ad alcuni problemi etici e per questo possono essere difficili da ottenere. Fortunatamente, cellule staminali adulte possono essere trovate in qualsiasi essere umano; grazie alla tecnologia possiamo riprogrammare geneticamente queste unità in cellule staminali pluripotenti indotte, che sono quasi potenti quanto le ES.

Ma, fino a quando tali cellule possono essere riprogrammabili? Ricerche precedenti suggeriscono che le cellule staminali più vecchie non possono essere riprogrammate, anche se negli ultimi anni gli scienziati hanno dimostrato il contrario generando staminali pluripotenti dai centenari. Per quanto riguarda i supercentari, invece? "Perché i supercentenari invecchiano così lentamente?" continua Snyder. "Ora siamo pronti a rispondere a questa domanda in un modo che nessuno è mai stato in grado di fare prima."

Il team ha riprogrammato i linfoblasti di tre donatori: una donna supercentenaria di 114 anni, un individuo di 43 anni in buona salute e un bambino di 8 anni con una condizione che provoca un invecchiamento rapido. Nello studio, i ricercatori hanno scoperto che le cellule supercentenarie si trasformavano in staminali pluripotenti con la stessa facilità delle altre prese in esame. Inoltre, i telomeri, sequenze di DNA che si trovano alle estremità dei nostri cromosomi, sono stati ripristinati a livelli più "giovani" (solo un terzo delle volte).

Un risultato comunque straordinario: secondo gli autori li autori, ciò che sono stati in grado di ottenere in queste occasioni equivale a riportare indietro l'orologio cellulare da 114 a 0 anni. Gli autori dello studio sperano che le loro ricerche ci consentiranno di studiare al meglio la straordinaria longevità dei supercentenari.