Scienziati hanno finalmente risolto il mistero delle frane marziane

Le frane di Marte sono state per lungo tempo un mistero in termini di comprensione. Sono formate da enormi volumi di roccia e suolo che si spostano verso il basso, con volumi superiori a quelli dell'Empire State Building; si muovono ad alta velocità fino a 360 chilometri all'ora su superfici piane per decine di chilometri.

Questo sembra indicare che sul pianeta ci sia pochissima frizione. I geologi discutono di queste frane da quando furono identificate oltre mezzo secolo fa, e attribuirono inizialmente la "colpa" al ghiaccio. In un articolo pubblicato su Nature Communications, tuttavia, è stata trovata una nuova risposta.

Per lo studio è stata studiata la Valles Marineris, un canyon rettilineo lungo 4.000 chilometri e profondo fino a 8. Questo luogo si trova appena a sud dell'equatore marziano, luogo dove sono presenti esempi perfetti. Per la ricerca, i ricercatori si sono concentrati su una delle frane meglio conservate, con dimensioni simili all'intero stato del Rhode Island negli Stati Uniti.

Escludendo la presenza di ghiaccio come responsabile di questi grandi movimenti di terra, gli scienziati hanno attribuito la creazione di queste frane a degli strati sottostanti di rocce instabili e leggere; creati da vibrazioni e collisioni di particelle di roccia. Ciò avvia una sorta di "processo di convezione", un trasferimento di calore (causato dal movimento) che causa la caduta di strati di roccia più pesanti e densi e di rocce più leggere, creando questi giganteschi spostamenti di terra.

Una scoperta importante in vista delle future spedizioni sul Pianeta Rosso.