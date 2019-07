Gli scienziati sono riusciti ad osservare il campo magnetico di un singolo atomo

Sembra fantascienza, ma grazie ad una nuova tecnica gli scienziati sono riusciti ad osservare i campi magnetici degli atomi, utilizzando la più piccola macchina per la risonanza magnetica al mondo.

La risonanza magnetica è un esame che ci fornisce delle dettagliate immagini del corpo umano attraverso un campo magnetico. Contrariamente dalla TAC, la risonanza magnetica non usa i raggi X, ma i segnali emessi dagli atomi dell'idrogeno.

Durante la risonanza un campo magnetico, prodotto da un'elettrocalamita, forza la rotazione dei protoni nei nuclei degli atomi di idrogeno per farli allineare con il campo generato artificialmente dalla macchina per la risonanza.



Fatto questo, vengono poi rilasciati dei segnali radio. Gli atomi emettono così dei segnali che vengono ascoltati da un rilevatore e poi elaborati da un computer, che infine crea l'immagine del corpo umano.

Questo processo fa muovere miliardi di protoni, ma per riuscire a osservare il campo magnetico di un singolo atomo gli scienziati hanno dovuto rimpicciolire il tutto. Per far ciò, è stato usato un microscopio a effetto tunnel, uno strumento in grado di osservare le superfici su scala atomica.

Usando un ago magnetizzato e aggiungendo degli impulsi radio, i ricercatori sono riusciti a far rilevare ai sensori un campo magnetico generato dagli elettroni (e non i protoni) di alcuni atomi di ferro e titanio.

Questa scoperta sarà straordinariamente utile per mappare le proprietà magnetiche e di spin anche delle strutture più grandi come le molecole. Inoltre, questa nuovo metodo potrebbe essere utilizzato per caratterizzare e controllare i sistemi quantistici.