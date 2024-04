Degli scienziati sono riusciti a creare un fluido intelligente e programmabile

Ad Harvard, un team di visionari ha dato vita a una sostanza che pare uscita da un racconto di fantascienza: un liquido "intelligente", capace di mutare le sue proprietà su comando. Questo fluido programmabile, frutto di ricerche avanzate nel campo dei metamateriali, si propone di rivoluzionare il modo in cui concepiamo la materia.

In che modo? Offrendo prospettive inedite specialmente nel settore della robotica. Questa innovazione potrebbe sembrare astratta, ma la sua applicazione pratica ha già dimostrato potenzialità strabilianti. Sebbene non dotato di intelligenza nel senso tradizionale del termine, questo fluido sorprende per la sua capacità di risposta.

Manipolando con precisione compressibilità, comportamento ottico e viscosità, gli scienziati hanno portato alla luce un nuovo genere di metafluidi, distinguendosi per la prima volta con la transizione tra stati Newtoniani e non Newtoniani. Questa peculiarità apre le porte a un ventaglio di applicazioni quasi illimitate, dai dispositivi meccatronici fino a orizzonti ancora inesplorati.

Il cuore di questa rivoluzione si trova nella struttura stessa del fluido, una danza di sfere in silicone riempite d'aria sospese in un olio, che sotto pressione si deformano, alterando radicalmente le caratteristiche del liquido. Questa capacità di mutare forma e funzione consente al metafluido di adattarsi e fluire, seguendo la geometria del contenitore che lo ospita.

È una prospettiva affascinante, che sfida i confini tra solido e fluido, offrendo un terreno fertile per innovazioni che prima potevamo solo immaginare. L'applicazione di questa meraviglia della scienza è stata dimostrata con successo in un robot dotato di un manipolatore idraulico. Questo semplice automa, grazie al liquido programmabile, ha eseguito compiti di precisione, maneggiando con cura oggetti delicati come una bottiglia di vetro e un uovo senza danneggiarli.

Un risultato che supera le aspettative di qualsiasi fluido idraulico convenzionale, proiettandoci in un futuro dove la delicatezza e la precisione potranno essere integrate nelle macchine senza complessi sistemi di controllo. Ma questo è solo l'inizio. Il team di Harvard ha già in programma di esplorare altre proprietà del metafluido.

