Scienziati sono riusciti a fotografare l'entanglement quantistico per la prima volta

Sembra che questo sia l'anno delle fotografie incredibili: dopo quella del buco nero, gli scienziati sono riusciti ad ottenere l'immagine di uno dei fenomeni più incredibili del mondo quantistico, l'entanglement quantistico.

Questa è infatti la prima volta che osserviamo l'interazione delle particelle, fenomeno alla base della meccanica quantistica e di molti altri campi, come quello dell'informatica e della crittografia quantistica.

L'entanglement quantistico si verifica quando due particelle, dopo aver interagito in una certa maniera, rimangono collegate. Qualsiasi modifica dello stato di una particella, crea effetti misurabili anche nell'altra particella collegata, indipendentemente dalla distanza che le separa.

L'immagine (un insieme di quattro sovrapposizioni) è stata catturata dai fisici dell'Università di Glasgow che hanno sparato dei fotoni, da una fonte quantistica di luce, su degli "oggetti non convenzionali". Questi oggetti, formati da materiali a cristalli liquidi, sono in grado di cambiare la fase dei fotoni mentre si muovono.

Infine, utilizzando una fotocamera super sensibile, gli scienziati sono riusciti a catturare l'immagine dei due fotoni "collegati". In breve, i fotoni che non sono passati dagli oggetti non convenzionali hanno subito lo stesso un cambiamento di fase, e la fotocamera ha osservato proprio questa "magia" del mondo quantistico.

Paul-Antoine Moreau, uno dei membri del team dietro la ricerca, ha dichiarato che l'immagine è "un'elegante dimostrazione di una proprietà fondamentale della natura." Questo risultato, considerato impossibile fino a un secolo fa (tanto che lo stesso Einstein definì l'entanglement quantistico come qualcosa di spaventoso), è uno dei tanti che renderanno possibile l'uso della tecnologia quantistica in futuro. Insomma, siamo davanti a qualcosa di epocale.