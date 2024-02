Gli scienziati sono riusciti a ottenere la foto con la più alta risoluzione di una pulsar

Le pulsar sono corpi celesti abbastanza particolari. Sono delle stelle di neutroni che, a seguito dei loro processi di formazione, ruotano abbastanza velocemente su loro stessi, inviando nello spazio delle radiazioni elettromagnetiche che sembrano degli impulsi di un sonar.

Esse sono il prodotto del collasso gravitazionale di una stella di grosse dimensioni, che ha provocato una grossa esplosione stellare, che a secondo della sua grandezza può essere identificata come una nova, una supernova o una kilonova.

Fotografare nitidamente queste stelle è molto difficile, non solo perché spesso non proiettano molto luce, ma anche per via della loro distanza.

Per superare questi limiti, alcuni astronomi giapponesi dell'Università di Kobe hanno allora deciso di affrontare questa sfida e di puntare a fotografare l'immagine più nitida di una pulsar. La loro scelta è ricaduta sulla Pulsar della Vela, distante 1000 anni luce da noi, grande soli 12 miglia e capace di ruotare 11 volte al secondo.

La Pulsar della Vela, come si può capire dalle sue dimensioni, è più piccola della Terra, ma risulta molto più pesante, avendo una massa equiparabile a 4 stelle delle dimensioni del Sole. È quasi del tutto costituita da materia degenere, ovvero da materia dalla densità molto elevata, frutto dell'esposizione del nucleo della stella precedente (collassata su sé stessa) ed è ricca di neutroni.

Questa stella invia particelle cariche verso lo spazio, trasmettendo energia su tutti i livelli dello spettro elettromagnetico. Emette onde radio, luce visibile, raggi X, ma soprattutto manda una quantità spaventosa di raggi gamma, le onde più energetico dell'universo.

Secondo uno studio recente, a causa di questa emissione costante di raggi gamma, la Pulsar della Vela risulta la più energetica dell'intero universo conosciuto, oltre che la più interessante, per le future ricerche interessate sul "fine vita" delle stelle.

Per fotografarla, gli astronomi giapponesi hanno dovuto attrezzarsi, effettuando un esperimento davvero ragguardevole e bizzarro. Non potendo usare un telescopio nello spazio capace di resistere ai potenti raggi gamma di questa stella, gli scienziati hanno inviato in atmosfera un pallone aerostatico, legato a un immenso foglio di pellicola fotografica resistente.

Hanno poi seguito lo spostamento della pellicola fotografica nel cielo attraverso delle telecamere speciali poste a terra e in atmosfera, in grado di catturare i raggi gamma.

Il risultato è stata l'immagine che è possibile trovare all'interno del loro articolo. Per capire perché questo traguardo è considerato un grande successo per la scienza, basti sapere che gli attuali telescopi presenti nello spazio dispongono di una risoluzione 40 volte inferiore rispetto l'immagine ottenuta da questo team di scienziati. Il metodo da loro utilizzato inoltre è considerato più economico e semplice.

Le pulsar non sono però sempre così difficili da osservare. Qualche volta si possono anche vedere da casa, usando un semplice telescopio da giardino, come abbiamo descritto all'interno di questo articolo.

Gli scienziati giapponesi hanno dichiarato che continueranno a usare questo metodo per studiare le pulsar, in contrapposizione alle ricerche compiute da diverse agenzie spaziali governative, come la NASA, che cerca di fare lo stesso spendendo milioni di dollari per costruire telescopi sempre più potenti.