Scienziati sono riusciti a produrre false memorie usando i deepfakes

Alcuni ricercatori dell'University College Cork hanno scoperto che è possibile inculcare falsi ricordi alle persone mostrando loro filmati falsificati usando l’intelligenza artificiale.

Come illustrato nell'articolo pubblicato sulla rivista PLOS One, gli scienziati hanno sottoposto ai soggetti partecipanti alcune clip tratte da remake di film famosi. Peccato che questi remake non siano mai stati prodotti.

I video erano infatti realizzati mediante l’uso del deep fake: una tecnica per la sintesi dell'immagine umana basata sull'intelligenza artificiale. Tra le altre cose, la tecnologia è da tempo usata per generare contenuti pornografici falsificati. I video falsi si sono dimostrati abbastanza convincenti da indurre i partecipanti a credere che fossero reali. Lasciandosi andare al loro spirito critico in ambito cinematografico, alcuni di loro hanno addirittura sostenuto che il remake di Matrix con Will Smith fosse migliore dell’originale. Ovviamente non esiste nessun remake di Matrix con Will Smith.

Lo studio sottolinea quanto sia facile al giorno d’oggi alterare la memoria di una persona usando le più moderne tecnologie, producendo una specie di effetto Mandela. Secondo Daily Beast, autrice principale dello studio, "non dovremmo tuttavia saltare a previsioni di futuri distopici basandoci sulle nostre paure riguardo alle tecnologie emergenti." Non ci sono prove che i deepfakes siano più efficaci delle semplici descrizioni testuali nel distorcere la memoria. "È vero che queste tecnologie possono provocare importanti danni alle persone ma dovremmo sempre raccoglierne le prove, prima di precipitarci a risolvere problemi che abbiamo solo ipotizzato possano esistere".