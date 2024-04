Scienziati riescono a ricostruire il volto di questo antico imperatore cinese

Per secoli, il ruolo dell'imperatore cinese fu strettamente simbolico, risultando una sorte di messaggero con gli spiriti che governavano la natura o una figura leggendaria, finché nel 221 a.C. Ying Zheng non unificò la Cina e si autoproclamò primo "vero" imperatore cinese.

Dopo la fine della sua dinastia, a cui gli storici diedero il nome di dinastia Qin, subentrò la dinastia Han, che dovette affrontare diversi problemi. Mutamenti religiosi, economici e numerosi conflitti con i paesi confinanti o ex alleati, stavano per mettere a soqquadro la Cina, problemi che riuscì a risolvere uno degli imperatori più longevi dell'epoca classica, ovvero Liu Che, che cambiò nome in Han Wudi.

Questo imperatore governò la Cina dal 141 a.C. fino all'87 a.C. è si contraddistinse per acume politico, per le sue riforme in campo agrario ed economico, per aver consolidato il suo potere militare e per aver intrapreso una campagna di espansione che permise all'impero di assoggettare la Corea, il Vietnam, la Manciuria meridionale, l'Uzbekistan orientale e parte dell'attuale Mongolia cinese. Fu anche tra i primi imperatori a decidere di coprire i propri morti con delle vesti di giada.

Amato dai suoi eredi per aver cambiato le sorti della Cina, all'imperatore Wudi si ispirarono diversi altri imperatori successivi, tra cui l'imperatore Wu della dinastia Zhou, che governò parte della Cina occidentale in uno dei periodi storici più complessi dell'impero cinese, dal 560 al 578 d.C..

All'epoca la Cina era divisa in diversi regni, in perenne lotta tra di loro, e diversi imperatori cercarono di prendere il controllo della situazione, assoggettando anche le popolazioni barbare e turcofone che pressavano ai confini.

Nel 1996, tuttavia, un team di archeologi riuscì a trovare la tomba dell'imperatore Wu, dimostrando come appartenesse egli stesso ad una popolazione nomade, appartenente alla tribù Xianbei. Da allora i suoi resti sono stati analizzati dagli esperti, finché recentemente un nuovo gruppo di esperti ha prima sequenziato il suo DNA e poi deciso di realizzare una ricostruzione facciale, a partire dal suo cranio. Una tecnologia che viene usata sempre più spesso, per dare un volto ai protagonisti della storia.

Le informazioni così ottenute hanno permesso agli scienziati di scoprire che l'imperatore aveva occhi castani, capelli scuri e carnagione probabilmente più scura, rispetto ai cinesi moderni. Inoltre la struttura ossea del suo volto era più simile a quella dei cinesi settentrionali ed orientali rispetto a quelli meridionali.

Morto a 36 anni, il suo DNA presentava diversi geni che lo sottoponevano ad un maggior rischio di ictus e questa informazione è in linea con le descrizioni storiche ufficiali, che lo descrivono come un soggetto vittima dell'afasia, con le palpebre calanti e un'andatura anomala.

I risultati di questo studio sono stati pubblicati su Current Biology, mentre per quanto riguarda le sorti dell'imperatore Wu egli fallì nel ristabilire il controllo sui regni confinanti. A differenza di Han Wudi, non si dimostrò un buon amministratore e la malattia contrassegnò probabilmente il suo breve regno.

