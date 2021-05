Gli scienziati sono riusciti a ricreare l'interno di Nettuno e Urano

Sappiamo molto di pianeti come la Terra e Marte, un po' meno dei pianeti ghiacciati del nostro Sistema Solare, come Nettuno e Urano. Così, in un nuovo studio pubblicato sulla rivista Nature Astronomy, un team di scienziati ha ricreato la pressione e la temperatura degli interni di entrambi i pianeti in un laboratorio.

L'ultimo studio ha visto i ricercatori indagare sulla possibilità di interazioni tra acqua e roccia in profondità all'interno degli interni dei due giganti gassosi.

Per simulare le condizioni degli strati di acque profonde su Urano e Nettuno in laboratorio, il team ha inizialmente immerso nell'acqua minerali come ferropericlasi e olivina, comprimendo il campione in un'incudine di diamante a pressioni estremamente elevate. Dopo aver fatto ciò, il team ha osservato la reazione e ha effettuato misurazioni a raggi X.

Il team ha scoperto che le alte pressioni di pianeti come Urano e Nettuno potrebbe rendere quegli oceani ricchi di magnesio, rendendoli sostanzialmente molto differenti da quelli presenti sul nostro pianeta. Queste caratteristiche chimiche uniche potrebbero aiutare gli scienziati a capire meglio il motivo per cui l'atmosfera di Urano è molto più fredda di quella di Nettuno, nonostante entrambi condividano una composizione ricca di acqua.

Questi esperimenti non sono utili solamente per svelare i segreti dei pianeti meno conosciuti del Sistema Solare, ma anche per espandere la nostra comprensione degli esopianeti (pianeti che si trovano oltre il nostro "quartiere galattico") con masse più piccole di Nettuno. Il team prevede di attuare nuovi esperimenti ad alta pressione e ad alta temperatura, così da sperimentare condizioni mutevoli per simulare una più ampia varietà di interni planetari.