Gli scienziati sono riusciti a spiegare i buchi neri più potenti dell'universo

I buchi neri non sono tutti uguali: ci sono quelli di medie dimensioni, quelli più piccoli, quelli primordiali e supermassicci. Tra questi, esistono anche i quasar, talmente potenti che sono capaci di eclissare trilioni di stelle messe insieme. E finalmente gli scienziati hanno iniziato a dare una spiegazione sulla loro esistenza.

Così un nuovo documento di ricerca afferma che: i quasar si formano quando le galassie si scontrano e si fondono insieme. Scoperti "solo" 60 anni fa, questi oggetti cosmici hanno a lungo confuso gli addetti ai lavori: non è chiaro, infatti, come i buchi neri supermassicci possano assorbire abbastanza materia per alimentare emissioni così potenti.

Questo perché, mentre i mostri cosmici supermassicci possono essere trovati al centro della maggior parte delle galassie, il gas necessario per alimentare i quasar tende ad orbitare alla periferia delle galassie. Quindi, gli scienziati non hanno capito come faccia il gas a spostarsi verso il cuore di queste strutture cosmiche.

Uno nuovo studio interviene sulla domanda e dà la sua risposta: i ricercatori credono che questo meccanismo sia guidato da collisioni tra galassie, le cui forze gravitazionali associate possono perturbare il gas dalle sue normali orbite circolari. Analizzando 48 galassie vicine che ospitano quasar con 100 galassie senza, i ricercatori hanno osservato la presenza di strutture distorte ai bordi delle strutture che ospitano i quasar.

Queste strutture indicano anche una collisione passata o in corso e una fusione con un'altra galassia. "Questo fornisce una forte prova che spiega che i quasar possano essere innescati nelle collisioni tra galassie", afferma infine Clive Tadhunter, autore principale dello studio presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia dell'Università di Sheffield nel Regno Unito.