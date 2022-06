Gli scienziati sono riusciti a far crescere una pianta sul suolo lunare

Il suolo lunare è stato descritto come vetroso, metallico e carico di minerali che hanno forme che non si trovano comunemente sulla Terra. È diverso da quello del nostro pianeta a causa del forte vento solare e dei raggi cosmici che si scontrano ogni istante con il nostro satellite. Tuttavia, dei ricercatori hanno fatto crescere delle piante.

L'esperimento in questione è in lavorazione da oltre un decennio, ma i ricercatori lo hanno condotto solo l'anno scorso. "Una cosa del genere richiede un sacco di pianificazione", ha dichiarato l'autore dello studio Rob Ferl, professore di scienze dell'orticoltura presso l'Università della Florida, pubblicato sulla rivista Communications Biology.

Prima dei test, gli scienziati hanno cercato in lungo e in largo sulla Terra del suolo simile a quello lunare. La mancanza di un'atmosfera sul nostro satellite rende impossibile l'agricoltura all'aperto, quindi i ricercatori hanno invece simulato un ambiente di laboratorio lunare sul nostro pianeta, in condizioni controllate.

Gli esperti hanno coltivato l'Arabidopsis, una piccola erba infestante originaria dell'Europa e dell'Asia che ha faticato molto per crescere sulla regolite lunare (da cui l'ESA ha estratto ossigeno). "Le piante coltivate nel suolo lunare tendevano ad essere più piccole e contenevano pigmenti violacei che erano indicazioni di stress. Esprimevano anche i geni tipici delle piante coltivate in condizioni marginali come suoli salati e suoli ad alto contenuto di metalli", ha dichiarato Ferl.

Così come potrete osservare nell'immagine in calce alla notizia, a sinistra sono state coltivate delle piante in un terreno simulato, mentre a destra quelle coltivate in materiale reale restituito dalla Luna. Le differenze sono ampiamente visibili, ma nonostante i timidi risultati questo è un grande progresso per gli scienziati.

La Cina, invece, ha provato a coltivare delle piante direttamente sulla Luna.