Gli scienziati le hanno scoperte sotto l'oceano... e non ne immaginavano l'esistenza

Un team di scienziati a bordo della nave da esplorazione Falkor, ha fatto una scoperta sorprendente al largo delle coste del Sud America. Tutto ciò evidenzia (ancora una volta) quanto poco sappiamo degli oceani. Alcune recenti stime sono chiare: oltre l’80% dell’oceano non è mai stato mappato ed esplorato.

Dopo aver visto le incredibili scoperte sotto il mare della Sicilia, questa volta il team di ricercatori ha individuato ben quattro montagne sottomarine precedentemente sconosciute. La particolarità? Si tratta di formazioni realmente impressionanti, con altezze che vanno da 1.500 a oltre 2.600 metri.

"Stavo pensando a una, forse due, ma trovarne quattro è incredibile. Ciò dimostra quanto non sappiamo di ciò che c'è là fuori", ha detto a New Scientist Jyotika Virmani dello Schmidt Ocean Institute, il cui team ha studiato le "montagne sottomarine".

Un’ulteriore peculiarità di tali formazioni, risiede nella fauna e flora esistenti. Grazie ai loro lati inclinati, le montagne sottomarine sono solitamente brulicanti di vita. Inoltre, Virmani e il suo team hanno scoperto finora 29 montagne sottomarine, dimostrandosi devi veri e propri esperti nel settore.

Nonostante gli innumerevoli sforzi, secondo l'organizzazione Ocean Exploration della National Oceanic and Atmospheric Administration, ci sono probabilmente più di 100.000 "montagne" che sono alte almeno 1.000 metri. Alla luce di questi dati, non sorprende dunque la scoperta della bambina di 4 anni effettuata insieme a suo padre.

"Il fatto che non disponiamo di mappe dei nostri fondali marini è pazzesco", ha detto a New Scientist il biologo marino dell'Università di Plymouth Kerry Howell, che non è stato coinvolto nella ricerca.

Proprio grazie alla loro incredibile biodiversità, è più importante che mai studiare questi giganti nascosti. Fortunatamente però, gli scienziati dispongono di metodiche di mappatura ad alta tecnologia, che consente di ottenere una visione più chiara e definita di ciò che ci sfugge quotidianamente! Riusciremo mai a mappare tutti i nostri fondali?