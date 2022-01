Gli scienziati hanno scoperto cosa ha 'infastidito' il pannello solare della sonda Lucy

La missione Lucy è partita il 16 ottobre dalla Terra in direzione dell'orbita di Giove, dove studierà i cosiddetti Asteroidi Troiani. Durante il tragitto, però, la sonda ha avuto un problema ad uno dei suoi pannelli solari. Finalmente la NASA ha scoperto la causa e soprattutto l'entità di questo problema.

Se non ricordate cosa è successo vi facciamo un brevissimo riassunto: la sonda Lucy ha dei pannelli solari enormi con cui sosterrà la sua attività nello spazio ma, purtroppo, poco dopo il lancio uno di questi non si è dispiegato completamente, preoccupando gli scienziati addetti alla missione.

La sonda Lucy dipenderà totalmente dall'energia del Sole, dal momento che è il primo (e unico) veicolo totalmente basato sulla ricarica ad energia solare che raggiungerà l'orbita gioviana. Se il pannello non è perfettamente in posizione la missione potrebbe rischiare di essere compromessa.

Dopo una lunga indagine (e un lungo silenzio), la NASA ha finalmente rilasciato qualche informazione in più. Nella giornata di ieri, durante una conferenza online, il team che si occupa della missione Lucy ha riferito ottime notizie, dopo più di 3 mesi di analisi: il pannello incriminato è in realtà bloccato al 96,38% della sua estensione, il che vuol dire che Lucy non avrà alcun problema energetico per la il resto della missione, anche qual ora non si facesse nulla per portarlo alla posizione nominale.

Per quanto riguarda la causa invece, sembra che la colpa sia da attribuire ad un calo di tensione nel circuito della sonda, il quale - proprio durante la manovra di apertura dei pannelli solari - ha creato qualche problema.

Le alternative ora sono due: si può riaccendere il motorino che dispiega il pannello solare, sperando di dare un'ulteriore spinta per estenderlo al 100% (ma è una manovra mai testata, e porta una certa dose di incertezza), oppure lasciare tutto così com'è, ammesso che i calcoli di dispendio energetico siano esatti.

Gli ingegneri dovranno pensarci attentamente, ma per fortuna hanno dalla loro parte sufficiente tempo per meditare sul da farsi.