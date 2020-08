Gli scienziati hanno scoperto un crostaceo gigantesco negli abissi marini

Le creature che vivono negli abissi marini possono diventare davvero gigantesche. Una specie appena descritta, infatti, è una delle più grandi mai viste in questi luoghi. Questi crostacei sono noti come isopodi, comprendono circa 10.000 specie che vivono in diversi habitat sulla terra e nell'oceano.

Il genere Bathynomus contiene le specie più grandi mai osservate e l'isopode recentemente scoperto nell'Oceano Indiano nel 2018, è tra le specie Bathynomus più grandi mai viste in natura. Chiamato Bathynomus raksasa ("rakasa" è la parola indonesiana per "gigante"), il gigantesco insetto marino misura circa 33 centimetri di lunghezza.

È la prima nuova specie di isopodi giganti a essere descritta in più di un decennio ed è il primo di questi isopodi ad essere trovato nelle acque vicino all'Indonesia, riferiscono gli scienziati in un nuovo studio. Delle 16 specie Bathynomus descritte in precedenza, sette sono considerate "supergiganti", ovvero che superano i 30 centimetri o più lunghezza, secondo lo studio pubblicato online nella rivista ZooKeys.

La creatura è stata catturata al largo della costa meridionale di Giava, a profondità oceaniche comprese tra 950 e 1.260 metri. "L'identificazione di questa nuova specie è un'indicazione di quanto poco conosciamo gli oceani", afferma la coautrice dello studio Helen Wong, ricercatrice del St. John's Island National Marine Laboratory, parte del Tropical Marine Science Institute presso il National Università di Singapore.

Un parente di questa creatura è un parassita davvero terrificante che si nutre della lingua dei suoi ospiti, prendendo il suo posto.