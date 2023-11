Finalmente gli scienziati hanno scoperto il mistero di questo primate

Circa 30 milioni di anni fa, il Nord America era un paradiso per varie specie, tra cui un primate simile a un lemure, l'ultimo della sua specie prima dell'arrivo degli umani. Questa creatura enigmatica, nota come Ekgmowechashala (che significa "piccolo uomo gatto" in lingua Sioux), è stata recentemente al centro di scoperte.

Gli scienziati hanno rivelato che l'Ekgmowechashala probabilmente migrò dalla Cina, attraversando il ponte di terra di Bering per arrivare in Nord America, risolvendo così un mistero di lunga data nella biologia. La storia dei primati in Nord America è un racconto di evoluzione, adattamento ed estinzione. I fossili indicano che diverse specie di primati un tempo prosperavano in quello che oggi è Stati Uniti e Canada.

Secondo il Dr. John Flynn, paleontologo e esperto di evoluzione dei mammiferi presso l'American Museum of Natural History, i primati arrivarono in Nord America dall'Africa, probabilmente attraversando l'Oceano Atlantico su zattere di vegetazione. Durante l'Eocene, un'era caratterizzata da un clima incredibilmente caldo, i primati provenienti dall'Africa trovarono un ambiente accogliente in Nord America. Tuttavia, questo paradiso primitivo non durò a lungo.

Con il raffreddamento del pianeta, avvenuto circa 34 milioni di anni fa, i primati subirono un duro colpo, non essendo abituati al freddo improvviso. Ma l'Ekgmowechashala sopravvisse, lasciando perplessi i paleontologi per anni. Una nuova ricerca dell'Università del Kansas ha finalmente risolto l'enigma: la creatura non era presente durante l'estinzione di massa, ma migrò successivamente dalla Cina.

Questa scoperta è stata possibile grazie al confronto tra i molari superiori di un fossile cinese simile, noto come Palaeohodite, e quelli di Ekgmowechashala, rivelando una sorprendente somiglianza evolutiva. Ekgmowechashala è quindi un "Lazzaro di Betania", una specie che appare nel record fossile molto tempo dopo la scomparsa dei suoi parenti.

La sua storia, ambientata in un contesto di significativi cambiamenti ambientali e climatici, risuona con le sfide attuali affrontate dalle specie contemporanee, inclusi gli esseri umani.