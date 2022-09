Gli scienziati hanno scoperto che queste mummie furono assassinate a sangue freddo

Tre corpi mummificati, risalenti a 1.000 anni fa, sono stati scoperti in Cile. Due di questi furono assassinati a sangue freddo, secondo le ricostruzioni. Il primo, di sesso maschile, è stato colpito alla testa e pugnalato, mentre il secondo uomo ha subito un trauma al collo.

Queste constatazioni sono possibili grazie allo stato di mummificazione naturale dei cadaveri. Gli ambienti secchi, freddi o caratterizzati da qualsiasi altra condizione estrema, interrompono il processo di decomposizione che normalmente distrugge quel che resta dei tessuti molli e degli organi. Gli scienziati non sarebbero mai stati in grado di descrivere le dinamiche del decesso di tre persone morte 1.000 anni fa, se i corpi non si fossero mantenuti in maniera eccezionale.

Altre mummie sono state rinvenute in Sud America e, proprio a causa dell’ambiente molto arido, vertono in condizioni davvero notevoli. Oggi sono custodite nei musei più importanti di Germania e Svizzera. La datazione al radiocarbonio ha rivelato agli studiosi che i corpi avevano un’età compresa tra i 740 e i 1.120 anni, ovvero antecedenti alla colonizzazione spagnola.

Una delle mummie sembra essere un antico pescatore della cultura Arica e lo comprendiamo dagli attrezzi da pesca che sono stati seppelliti con lui. Le altre due mummie, un maschio e una femmina, provenivano nella regione peruviana nord-occidentale di Arequipa. La donna sembra esser deceduta per cause naturali, mentre i due uomini sono stati brutalmente assassinati. Tali ricostruzioni sono fattibili grazie a delle scansioni di tomografia computerizzata (TC), impiegate anche per la risoluzione del famoso caso della matrioska vivente del Museo Americano di Storia Naturale.