Gli scienziati hanno scoperto che alcuni pesci sanno contare con un esperimento assurdo

Giorno dopo i giorno gli scienziati stanno scoprendo sempre nuove informazioni riguardo i pesci, delle creature che non smettono mai di stupire. Adesso un nuovo studio ha scoperto che i pesci Maylandia zebra e le razze sono in grado di sommare e sottrarre i numeri.

Le loro scoperte sono state dettagliate in un nuovo studio pubblicato sulla rivista Scientific Reports. Gli addetti ai lavori hanno fatto un esperimento: dei pesci dovevano nuotare attraverso camere dove avrebbero ricevuto una ricompensa, sotto forma di cibo, solo se avessero fatto bene i loro calcoli mentali.

I ricercatori hanno costruito delle camere in cui far passare le creature e li hanno addestrati a usare i colori blu e giallo rispettivamente come somma o sottrazione. Gli esperti mostravano a un pesce un’immagine in cui c’erano fino a cinque quadrati, cerchi e triangoli e le creature avevano 5 secondi per memorizzare il numero e il colore delle forme.

Dopo aver fatto ciò, si aprivano due parti tra cui scegliere. Se l'immagine originale era di colore blu, i pesci dovevano andare all'interno della stanza con la forma blu, in caso contrario all'interno della stanza con l'immagine gialla. Scegliendo quella giusta, l'animale acquatico riceveva il suo cibo preferito come ricompensa.

Sono stati analizzati 16 animali di 8 specie differenti; sei Maylandia zebra e tre razze sono stati in grado di elaborare la matematica marina, ottenendo rispettivamente il 78 e il 94 percento delle volte la scelta giusta durante le somme; mentre il 69 e l'89 percento delle volte durante la sottrazione. Assurdo, vero? A proposito, sapete che dei pesci sono riusciti a camminare sulla terraferma?