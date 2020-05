Gli scienziati hanno scoperto un pianeta che ha tre volte la massa di Giove

Come ben sappiamo, Giove è il pianeta più grande del nostro Sistema Solare: ha il doppio della massa di Saturno e 300 volte la massa della Terra. Tuttavia, esistono pianeti che farebbero impallidire persino Giove, come la recente scoperta degli scienziati, che hanno avvistato un mondo tre volte più massiccio.

Si chiama Kepler-88 d. Il sistema Kepler-88 è già al centro dello studio per altri due pianeti che sono stati scoperti lì, chiamati rispettivamente Kepler-88 b e c. Il pianeta b è più piccolo di Nettuno e orbita attorno alla stella in soli 11 giorni, l'altro, invece orbita ogni 22 giorni, e ha la stessa massa del nostro Giove.

Un fenomeno interessante in gioco nel sistema ha a che fare con dei cambiamenti drastici nei tempi orbitali del pianeta interno. Questi cambiamenti sono chiamati variazioni del tempo di transito: i tempi precisi in cui Kepler-88 b attraversa la stella, durante le osservazioni, possono arrivare fino a mezza giornata in anticipo o in ritardo.

La scoperta del nuovo pianeta nel sistema aggiunge un altro grado di comprensione del perché il transito dei pianeti interni varia così ampiamente. L'enorme pianeta Kepler-88 d, infatti, è presumibilmente più influente nella storia del suo sistema rispetto a Kepler-88 c, che ha le dimensioni di Giove. Nel nostro sistema solare, invece, Giove ebbe un'influenza maggiore nello sviluppo di altri pianeti, Terra compresa.