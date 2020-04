Gli scienziati hanno scoperto sei nuovi coronavirus nei pipistrelli

I ricercatori sanno da un pezzo che i pipistrelli sono dei veri e propri contenitori di tantissimi tipi di virus, incluso - molto probabilmente - il nuovo coronavirus che ha paralizzato il mondo. Un nuovo studio effettuato dai ricercatori del Smithsonian's Global Health Program, ha rilevato sei nuovi coronavirus nei pipistrelli del Myanmar.

Secondo gli autori, questi agenti patogeni scoperti di recente non sono strettamente correlati alla sindrome respiratoria acuta grave (SARS CoV-1), alla sindrome respiratoria del Medio Oriente (MERS) o al COVID-19.

"Le pandemie virali ci ricordano quanto la salute umana sia strettamente connessa alla salute della fauna selvatica e dell'ambiente", afferma Marc Valitutto, autore principale dello studio. "In tutto il mondo, gli esseri umani interagiscono con la fauna selvatica con frequenza crescente, quindi più comprendiamo questi virus negli animali, meglio possiamo ridurre il loro potenziale pandemico."

Il team ha concentrato la propria ricerca su siti in Myanmar in cui gli esseri umani hanno maggiori probabilità di entrare in stretto contatto con la fauna selvatica locale a causa dei cambiamenti nell'uso e nello sviluppo del territorio. Da maggio 2016 ad agosto 2018, infatti, hanno raccolto più di 750 campioni di saliva e materia fecale dai pipistrelli in queste aree.

I ricercatori, quindi, hanno testato e confrontato i campioni con coronavirus noti e hanno identificato per la prima volta sei nuovi tipi di questo virus. "Molti coronavirus potrebbero non rappresentare un rischio per le persone, ma quando identifichiamo queste malattie nelle prime fasi degli animali, alla fonte, abbiamo una preziosa opportunità per indagare sulla potenziale minaccia", continua Suzan Murray, direttore del Programma sanitario globale della Smithsonian e coautore dello studio. "Vigilante sorveglianza, ricerca e istruzione sono gli strumenti migliori che abbiamo per prevenire le pandemie prima che si verifichino."