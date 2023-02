Gli scienziati hanno scoperto qualcosa di strano nel nucleo della Terra

I ricercatori hanno scoperto una sfera metallica (no, non sulle spiaggie del Giappone) all’interno del nucleo del nostro pianeta. Essa è estesa per circa 643 chilometri e risponde alle onde d’urto emesse dai terremoti.

La notizia è stata pubblicata sulla rivista Nature Communications, da una coppia di due sismologi dell’Australian National University: essi affermano di aver scoperto un “nucleo interno ancor più interno”, probabilmente formatosi a seguito di un “evento globale significativo del passato”.

“Chiaramente, il nucleo interno più interno ha qualcosa di diverso dallo strato esterno”, spiega Thanh-Son Pham, co-autore dello studio. “Pensiamo che il modo in cui gli atomi [interagiscono] in queste due regioni sia leggermente diverso”. Il ritrovamento di questo corpo metallico può aiutarci a comprendere come si è evoluto il pianeta Terra e, insieme ad esso, il suo campo magnetico miliardi di anni fa.

“Studiare il centro della Terra non è solo un argomento di curiosità accademica, ma qualcosa che fa luce sull'evoluzione stessa della vita sulla superficie del nostro pianeta”, scrivono i due ricercatori. Infatti, grazie al complesso ecosistema sotterraneo fautore del campo geomagnetico terreste, la vita sul pianeta è protetta dalle dannose radiazioni cosmiche.

Questa sfera è formata dalle stesse sostanze che compongono il resto del nucleo interno; tuttavia, cambiano le proprietà che determinano la velocità con cui le onde sismiche lo attraversano, un fenomeno noto come “anisotropia”.