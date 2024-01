Gli scienziati hanno scoperto alcuni virus che saranno usati come arma benefica

I batteri cercano di sopravvivere con il minimo indispensabile e quando si trovano costretti ad affrontare carenze nutrizionali o condizioni ambientali estreme, scelgono di entrare in uno stato di riposo, definito dalle forme di resistenza.

In queste condizioni, il batterio abbassa i livelli del suo metabolismo e diventa molto più resistente agli attacchi di virus e di altri microrganismi, assumendo tal volta la forma delle spore. Queste sono tipologie cellulari specializzate alla sopravvivenza, che possono durare anni e affrontare condizioni ambientali davvero proibitive. Non sempre però questi batteri dormienti possono sperare di superare tutte le sfide che la natura gli pone davanti.

Come esempio, i ricercatori hanno scoperto recentemente una nuova tipologia di virus, in grado di penetrare all'interno delle pareti e delle membrane rinforzate dei batteri in stato di riposo. Gli scienziati gli hanno dato il nome di Paride, come l'eroe troiano che riuscì a trovare l'unico punto debole di Achille, durante la guerra di Troia, ispirazione per diversi film e videogiochi, tra cui uno degli ultimi titoli strategici della saga di Total War.

Paride fa parte del gruppo dei batteriofagi, composto da virus adattatisi specificatamente per penetrare nei sistemi di difesa dei batteri. Lo stesso termine fagus presente nel nome indica d'altronde la loro capacità di "mangiare" dall'interno i microbi.

L'uso di questi virus nella ricerca medica, come possibile alternativa agli antibiotici non più efficaci, è un tema abbastanza controverso, ma secondo i ricercatori del Politecnico federale di Zurigo che hanno compiuto la scoperta aiuterebbe moltissimo a sconfiggere certe malattie, che ancora oggi sono difficilmente arginabili tramite i farmaci.

Gli scienziati sono riusciti a isolare questo nuovo virus da del materiale vegetale in decomposizione, che si trovava nei pressi di un cimitero vicino a Riehen, nel Cantone di Basilea. "Questo virus è il primo descritto in letteratura in grado d'infettare e distruggere i batteri dormienti. Per questo dobbiamo studiarlo approfonditamente" ha dichiarato Alexander Harms, uno dei protagonisti di questo ritrovamento e docente del Politecnico di Zurigo.

Durante i test, Paride è riuscito ad infettare gli stadi di resistenza dello Pseudomonas aeruginosa, uno dei batteri più presenti negli ambienti clinici e domestici, oltre che responsabile di alcune forme acute di polmonite.

Per quanto questa scoperta stia suscitando non solo l'interesse dei medici di tutto il mondo, ma anche di molti biologi, interessati anche ad eventuali applicazioni biotecnologiche, il team di ricerca di Zurigo non ha ancora chiarito come il nuovo fago riesca a prendere di sorpresa le forme di resistenza dei batteri. La sua biologia rimane ancora avvolta nel mistero.

Alcuni sospettano che il fago riesca a "risvegliare" i batteri, riportandoli alla loro condizione di partenza. Metabolicamente attivi, i batteri si renderebbero più vulnerabili ad eventuali attacchi dei fagi, che una volta assunto il controllo del citoplasma dei loro ospiti cominciano a sfruttare senza permesse i loro ribosomi, per riprodursi in massa e utilizzare tutte le loro risorse.

Questa non è la prima volta che gli scienziati trovano dei fagi che possono rendersi utili contro le malattie o la resistenza agli antibiotici dei batteri. A rendere però abbastanza famosa la biotecnologia basata sull'uso di questi virus, anche tra i non addetti ai lavori, è stata la pandemia da Covid-19, che ha spinto gli scienziati a usare i fagi e alcune sequenze particolari di DNA, note come CRISPR, per produrre alcuni vaccini.