Scienziati scoprono l''apocalisse cosmica' che 1.500 anni fa sterminò un'intera civiltà

Lo spazio profondo non è culla unicamente di stelle e pianeti, ma è ricolmo di oggetti cosmici delle più svariate dimensioni. Tra questi ricordiamo un’antica conoscenza della Terra, ovvero Chicxulub lo sterminatore dei dinosauri. Un nuovo studio ha trovato prove di un'“apocalisse cosmica” che 1.500 anni fa segnò la fine di un’intera civiltà.

Lo studio, condotto dai ricercatori dell'Università di Cincinnati, ha riscontrato una serie di prove che potrebbero ricondurre ad un fenomeno d'impatto cosmico avvenuto 1.500 anni fa ai danni della cultura di nativi americani Hopewell.

Gli scienziati, analizzando i siti di impatto e effettuando datazioni al radiocarbonio, hanno individuato indizi di eventi cosmici esplosivi in 11 siti di carattere archeologico, che si estendono in ben tre stati americani e avrebbero avuto luogo nella valle del fiume Ohio negli Stati Uniti.

Questi eventi distruttivi, tra il 252 e il 383 d.C., hanno generato piogge di fuoco e detriti nell’atmosfera terrestre, interessando un’area più estesa del New Jersey, sconvolgendone la superficie con incendi estesi per oltre 20.000 chilometri quadrati.

I rilevamenti effettuati nei siti hanno confessato la presenza di notevoli concentrazioni di platino e iridio, oltre ad uno strato di carbone che dimostra l’esposizione alle fiamme e il calore estremo raggiunto.

Kenneth Tankersley, professore presso l'università di Cincinnati ed autore principale dello studio, in merito ai “micrometeoriti” ritrovati nei siti, ha dichiarato “Questi micrometeoriti hanno un'impronta chimica. Eventi cosmici come asteroidi e esplosioni di comete lasciano dietro di sé elevate quantità di un elemento raro noto come platino" e continuando “Il problema è che il platino si verifica anche nelle eruzioni vulcaniche. Quindi cerchiamo anche un altro elemento raro trovato in eventi non terrestri come i crateri da impatto di meteoriti: l'iridio. E abbiamo trovato un picco in entrambi, iridio e platino".

Gli eventi distruttivi sarebbero riscontrabili anche nelle stesse leggende delle tribù che popolavano la zona e quelle limitrofe. Tra i discendenti degli Hopewell, infatti, si narra di una calamità abbattutasi sulla Terra. "Ciò che è affascinante è che molte tribù diverse hanno storie simili dell'evento" suggerisce Tankersley.

Alcune di queste tribù raccontano di un serpente cornuto che fece precipitare una pioggia di detriti sulla terra. Altri, invece, narrano di una “pantera celeste” così potente da radere al suolo la foresta, mentre secondo altri un bel giorno il sole precipitò "semplicemente" dal cielo, esplodendo in mille scintille di fuoco.

David Lentz, biologo della Università di Cincinnati e coautore dello studio, ha suggerito che gli abitanti indigeni sopravvissuti al cataclisma potrebbero aver avuto di fronte un paesaggio completamente devastato.

Lentz, infatti, ha dichiarato “Sembra che questo evento sia stato molto dannoso per l'agricoltura. Le persone non avevano buoni modi per conservare il mais per un lungo periodo di tempo. Perdere un raccolto o due avrebbe causato una sofferenza diffusa”. Inoltre, data la natura violenta dell’”apocalisse cosmica” anche le foreste sarebbero state bersagliate, lasciando scarse fonti di sostentamento ai sopravvissuti.

Le prove riscontrate dagli scienziati suggeriscono la natura catastrofica dell’evento e le tremende ripercussioni sulle popolazioni. Tuttavia i ricercatori, analizzando i pollini intrappolati negli strati litici del suolo, hanno intenzione di verificare in che modo l’evento abbia devastato e trasformato l’area di impatto.

