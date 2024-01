Scienziati risolvono finalmente un'esplosione cosmica che sfida le nostre teorie

Un team di astrofisici è finalmente riuscito a rintracciare l'origine di 20220610A, il Fast Radio Burst più potente e più distante che ci sia mai stato osservato. La scoperta, compiuta grazie alle immagini di Hubble Space Telescope, potrebbe cambiare ciò che conosciamo su queste rarissime esplosioni cosmiche di luce.

Sembra che 20220610A provenga da un gruppo compatto di sette galassie che si stanno fondendo tra loro. Secondo gli scienziati, proprio l’interazione tra queste galassie potrebbe essere all’origine dell’esplosione osservata ormai quasi quattro anni fa.

I Fast Radio Burst (FRB) sono rapidi lampi di onde radio provenienti dallo spazio profondo, tanto intensi quanto misteriosi. Si pensa che questi fenomeni siano associati a oggetti compatti come pulsar e magnetar ma 20220610A, la cui luce ha viaggiato per oltre 8 miliardi di anni, è troppo intenso e antico per le nostre teorie.

Dalle prime osservazioni, un blob di luce visibile vicino all'origine dell'FRB aveva fatto pensare ai ricercatori che potessero essere coinvolte più galassie. Ora, sappiamo che queste galassie sono sette e sono tutte estremamente vicine tra loro.

"Ci sono alcuni segnali che indicano che i membri del gruppo stanno interagendo", afferma l'astrofisico Wen-fai Fong, della Northwestern University. "In altre parole, potrebbero scambiarsi materiali o essere in procinto di fondersi."

Sebbene lo studio non dimostri una volta per tutte quale sia la causa di 20220610A, i risultatati suggeriscono che potremmo imparare molto su questi fenomeni cosmici studiando la loro relazione con gli oggetti vicini.