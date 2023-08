Scienziati scoprono questa caratteristica del Sole nascosta per decenni

Recentemente, gli astronomi della Michigan State University hanno fatto una scoperta stupefacente: il Sole sta emettendo raggi gamma di un'intensità sorprendentemente elevata, un fenomeno che è stato sotto il nostro naso per anni, ma che è rimasto nascosto fino ad ora.

Questi raggi ultra-energetici non solo sono stati rilevati, ma sono stati trovati in quantità molto superiori a quanto ci si potesse aspettare (proprio recentemente è stato risolto un mistero di vecchia data del Sole e ora ne abbiamo un altro). Lo studio, pubblicato sulla prestigiosa rivista Physical Review Letters ha rivelato che, sebbene questi raggi gamma non raggiungano direttamente la Terra, le loro "firme distintive" sono rilevabili, ma solo se si utilizzano gli strumenti giusti.

E quale strumento ha permesso questa scoperta rivoluzionaria? L'Osservatorio High-Altitude Water Cherenkov (HAWC) situato in Messico. Quest'ultimo, posizionato tra due vulcani e ad un'altitudine di oltre 4.000 metri, "vede" i raggi gamma attraverso una rete di 300 enormi serbatoi d'acqua, ognuno dei quali contiene 200 tonnellate metriche d'acqua.

Sebbene fosse stato previsto negli anni '90 che il nostro Sole emettesse raggi gamma, si credeva che non saremmo stati in grado di vederli dalla Terra. Tuttavia, l'Osservatorio HAWC ha cambiato tutto. Dopo aver raccolto dati sui raggi gamma dal 2015 al 2021, gli scienziati hanno fatto una scoperta che li ha lasciati senza parole.

Hanno rilevato un'enorme quantità di questi elementi con energie tra uno e dieci trilioni di elettronvolt. In confronto, la luce che i nostri occhi possono rilevare dal Sole è di circa un solo elettronvolt. Una scoperta davvero assurda che, come molte scoperte senza precedenti, solleva molte più domande di quante ne risponda.

