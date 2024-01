Scienziati scoprono come migliorare il gusto del caffè. Funziona davvero?

La caffeina è importante in varie patologie, ma in uno studio recentemente pubblicato su Matter, alcuni ricercatori hanno identificato un piccolo (ma significativo) "trucco" per rendere ancora più buono il nostro amato caffè. Chi vuole provare?

Ve lo diciamo subito: il trucco è "semplicemente" quello di ridurre il più possibile la quantità di elettricità statica generata dalla macinazione dei chicchi di caffè interi. Scopriamo di cosa si tratta e come possiamo metterlo in pratica quotidiniamente.

"L'umidità, che si tratti di umidità residua all'interno del caffè tostato o di umidità esterna aggiunta durante la macinatura, è ciò che determina la quantità di carica che si forma durante la macinazione", afferma Christopher Hendon, chimico dei materiali presso l'Università dell'Oregon.

Tale elettricità statica, deriva direttamente dalla macinazione dei chicchi di caffè interi in particelle più sottili, a causa dell’attrito scaturito dallo sfregamento e dalla rottura dei chicchi stessi.

Il team di ricerca composto anche dall’ex vulcanologo dell’Università dell’Oregon Joshua Méndez Harper, ha confrontato ed analizzato diversi chicchi di caffè di provenienza commerciale e tostati in laboratorio, che variavano per origine, tempi di tostatura e contenuto di umidità. Dopo aver osservato i valori di elettricità statica, si è passati quindi ad un semplice ma efficace rimedio.

È stato sufficiente spruzzare piccole quantità di acqua sui chicchi prima della macinatura, per ottenere un tempo di estrazione dell’espresso più lungo e un infuso costantemente più forte e ricco di sapore. Ma a quanto corrisponde la quantità esatta?

Dopo aver visto l’utilità dei residui di caffè, parlando con New Scientist Hendon consiglia di aggiungere circa 20 microlitri di acqua per grammo di caffè, o circa mezzo millilitro per un tipico bicchierino di espresso, per migliorarne la consistenza e il sapore.