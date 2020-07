Scienziati scoprono l'enzima che causa il cattivo odore delle ascelle

Un team composto da ricercatori dell’Università di York e scienziati della famosa compagnia Unilever ha condotto uno studio che ha portato alla scoperta dell’”enzima BO”, responsabile del caratteristico cattivo odore delle ascelle, presente soltanto in alcuni batteri specifici.

La ricerca è stata pubblicata su Scientific Reports dalla dottoressa Michelle Rudden del Dipartimento di Biologia dell’Università di York, la quale ha dichiarato che “decodificando l’enzima BO abbiamo potuto individuare i batteri che producono queste molecole, causa del cattivo odore. Questo è un grande passo in avanti nella comprensione di come funziona l’odore corporeo e consentirà lo sviluppo di inibitori mirati in grado di fermare la produzione dell’enzima senza danneggiare il microbioma ascellare”.

Tra tutti i microbi presenti nel microbioma naturale della pelle, quello responsabile del cattivo odore è lo Staphylococcus hominis che, secondo i ricercatori, sarebbe stato presente nell’essere umano ancora prima della sua evoluzione in Homo sapiens. Hanno poi aggiunto che questo batterio potrebbe aver coperto un ruolo molto importante nella comunicazione tra primati ancestrali.

Anche il co-autore dello studio Gordon James ha detto la sua: "Questa ricerca è stata una vera rivelazione. È stato affascinante scoprire che esiste un enzima responsabile del cattivo odore solo in alcuni batteri selezionati dell'ascella - e si è evoluto lì decine di milioni di anni fa!".

