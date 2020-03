Scienziati scoprono nuova abilità del naso dei cani: la capacità di rilevare il calore

I miglior amici dell'uomo non smettono mai di stupirci. Dei ricercatori, infatti, hanno scoperto un'abilità unica del naso dei cani: la capacità di percepire una debole radiazione termica, secondo un nuovo studio. Ciò aiuta a capire in che modo riescano i cani con vista ridotta, udito o olfatto a cacciare ancora con successo.

Questa capacità di percepire il calore è nota solo ad una manciata di animali come coleotteri neri, alcuni serpenti e il pipistrello vampiro; abilità usata solamente per la caccia delle prede. Per testare le loro supposizioni, i ricercatori dietro lo studio hanno addestrato tre cani domestici a scegliere tra un oggetto caldo (31 ° C) e uno a temperatura ambiente, ciascuno posizionato a 1.6 metri di distanza.

I cani non potevano percepire, tramite la vista o l'olfatto, la differenza tra i due oggetti. Dopo l'addestramento, i migliori amici dell'uomo hanno testato la loro abilità in ulteriori esperimenti e tutti e tre hanno rilevato con successo gli oggetti che emettevano una debole radiazione termica. Successivamente, inoltre, i ricercatori hanno scansionato il cervello di 13 cani da compagnia di varie razze, mentre presentavano ai cagnolini oggetti che emettevano delle radiazioni termiche.

I risultati sono stati sorprendenti: la corteccia somatosensoriale sinistra nel cervello degli animali, che fornisce gli input dal naso, era più sensibile allo stimolo termico caldo. Insieme, i due esperimenti mostrano che i cani, come i pipistrelli vampiri, possono percepire i punti caldi e una specifica regione del loro cervello viene attivata da questa radiazione infrarossa. I ricercatori sospettano che abbiano ereditato questa abilità dal lupo grigio.

"È una scoperta affascinante", afferma Marc Bekof dell'Università del Colorado (non coinvolto nello studio). "Fornisce un'altra finestra sui mondi sensoriali dei nasi altamente evoluti dei cani."