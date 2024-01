Scienziati scoprono tracce di crema solare sui ghiacciai del Polo Nord

Dalle microplastiche negli oceani alle emissioni di CO2 in atmosfera: l’impronta delle attività umane non risparmia nessun angolo del pianeta. Ora, un team di ricercatori dell’Università Ca’Foscari di Venezia e dell’Istituto di Scienze Polari del CNR ha scoperto tracce di creme solari nella neve delle isole Svalbard.

Le analisi, effettuate su cinque ghiacciai dell’arcipelago, hanno evidenziato la presenza di composti come fragranze e filtri UV derivati dai prodotti di largo consumo, tra cui Benzofenone-3 e Octocrilene, identificati per la prima volta nella neve artica.

Questi inquinanti sono più abbondanti nella neve caduta durante l’inverno e ciò, secondo gli esperti, suggerisce che tali sostanze provengano da molto lontano. Proprio durante la stagione invernale, infatti, masse d’aria provenienti dall’Eurasia si spostano verso Nord, contribuendo alle precipitazioni in Artico.

"L’esempio più evidente riguarda proprio alcuni filtri UV normalmente presenti nelle creme solari" afferma Marco Vecchiato, tra gli autori dello studio. "L’origine delle maggiori concentrazioni invernali di questi contaminanti non può che risiedere nelle regioni continentali abitate a latitudini più basse: alle Svalbard durante la notte artica il sole non sorge e non vengono utilizzate creme solari".

La distribuzione dei contaminanti varia in base all’altitudine. La maggior parte dei composti ha concentrazioni maggiori a quote più basse, mentre i filtri UV sono più abbondanti sulla cima dei ghiacciai.

I dati ottenuti nello studio saranno importanti per il monitoraggio ambientale, poiché alcuni contaminanti identificati hanno effetti negativi sugli organismi acquatici.

Con il massiccio scioglimento della neve, aggravato dal rapido cambiamento climatico che sta interessando l’Artico, queste sostanze potrebbero depositarsi nelle acque del Polo Nord, mettendo a rischio ecosistemi già in grave pericolo.