Scienziati: sembra che le prime rocce terrestri siano state create dai meteoriti

Arriva oggi una scoperta particolarmente interessante, con gli scienziati che sembrano aver scoperto come si sono formate le prime rocce terrestri, ovvero grazie ai meteoriti.

In particolare, in una ricerca pubblicata poche ore fa in questo paper della rivista Nature Geoscience, un team di ricercatori descrive il suo studio della roccia Idiwhaa gneiss, che ha un'età di circa 4 miliardi di anni. Essa si trova nel nord-ovest del Canada e risulta essere la più antica roccia del mondo. In realtà, gli scienziati hanno trovato anche rocce più antiche, ma sono presenti in porzioni talmente microscopiche da non poter essere analizzate in questo modo.

Ebbene, esaminando la composizione chimica e cercando di capire come si potesse essere formata la Idiwhaa gneiss, i ricercatori sono giunti alla conclusione che serve una temperatura di circa 900 gradi Celsius, accompagnata da basse pressioni. Si tratta di condizioni difficilmente raggiungibili in ambienti "normali", cosa che ha subito fatto sospettare i ricercatori di qualcosa che provenisse al di fuori della Terra.

Analizzando il contesto storico, circa 4 miliardi fa, gli impatti dei meteoriti sulla Terra erano comuni e, secondo gli scienziati, avrebbero potuto innalzare le temperature abbastanza da sciogliere le rocce nella parte superiore della crosta senza che esse subissero forti pressioni.

Insomma, non è ancora del tutto certo, ma sembra che le prime rocce terrestri siano state create da dei meteoriti. Il tutto è stato riportato anche da Space.com.