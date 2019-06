Gli scienziati sembrano aver trovato delle particelle quantistiche 'immortali'

L'immortalità è un concetto tanto bramato dagli esseri umani quanto impossibile: nulla è eterno, stelle, pianeti, buchi neri e perfino (forse) l'Universo stesso. Ma le regole di questo mondo non valgono per il mondo quantistico, ed è qui che la cosa inizia a farsi interessante.

Gli scienziati sembrano aver scoperto che alcune quasiparticelle (un'entità che non è una vera particella, ma che ne possiede alcune caratteristiche) del mondo quantistico potrebbero essere effettivamente immortali.

La particella decade, ma sembra che sia capace di "ritornare in vita". Questa proprietà, apparentemente, viola la seconda legge della termodinamica, che descrive che l'entropia in un sistema isolato si muove in una direzione solo crescente, ma non è così.

"Fino ad ora, l'ipotesi era che le quasiparticelle nei sistemi quantistici interagenti si deteriorassero dopo un certo periodo", ha affermato il fisico Frank Pollman dell'Università tecnica di Monaco. "Ora sappiamo che è vero il contrario: le interazioni forti possono addirittura interrompere completamente la decadenza".

Queste quasiparticelle sono i disturbi o le eccitazioni causati da forze elettriche o magnetiche che, collettivamente, si comportano come particelle. Lo sono, ad esempio, i fononi (una quasiparticella che descrive un quanto di vibrazione in un reticolo cristallino rigido) e polaroni.

I ricercatori hanno quindi sviluppato metodi numerici per calcolare le interazioni di queste quasiparticelle e hanno poi eseguito delle simulazioni su un potente computer per osservare come decadono.

"È ovvio che le quasiparticelle si decompongono, tuttavia nuove entità identiche delle particelle emergono dai resti" ha affermato il fisico Ruben Verresen, sempre dell'Università tecnica di Monaco. "Se questo decadimento procede molto rapidamente, si verificherà una reazione inversa dopo un certo tempo e i detriti convergeranno nuovamente.Questo processo può ripresentarsi all'infinito."

I fisici hanno sottolineato che questo fenomeno non viola la seconda legge della termodinamica, perché il fenomeno fa parte di un'interazione del mondo quantistico chiamata dualità onda-particella. Questa scoperta, ancora puramente teorica, potrebbe agevolare la memorizzazione dei dati nei computer quantistici.