Scienziati sequenziano codice genetico di un calamaro gigante. Ecco cosa hanno scoperto

I calamari giganti (da non confondere con i calamari colossali, creature ancor più misteriose) sono protagonisti di molte storie e leggende. Negli anni, non ci sono stati molti avvistamenti di questi animali, e tutto quello di cui siamo a conoscenza è grazie ad alcuni resti trovati nei meandri delle profondità oceaniche.

Poiché la massiccia creatura non è mai stata catturata viva, i biologi sono sanno come cresce e come si comporta. Dopo aver sequenziato i suoi geni, i ricercatori dell'Università di Copenaghen e del Marine Biological Laboratory hanno scoperto diverse stranezze nel DNA del calamaro gigante; geni che si trovano raramente in altri invertebrati, dando agli scienziati nuovi strumenti con cui comprendere questi bizzarri animali.

Il genoma completo era circa il 90% delle dimensioni del codice genetico umano, secondo un comunicato stampa. Lo studio, pubblicato sulla rivista GigaScience Thursday, suggerisce che il calamaro si è evoluto per raggiungere le sue enormi dimensioni attraverso un meccanismo biologico diverso rispetto ai grandi vertebrati.

"In termini di geni, abbiamo scoperto che i calamari giganti assomigliano molto ad altri animali", ha detto la ricercatrice del laboratorio biologico marino Caroline Albertin. "Questo significa che possiamo studiare questi animali per imparare di più su noi stessi." I ricercatori hanno individuato oltre 100 geni nel genoma del calamaro gigante che non si trovano tipicamente negli invertebrati, compresi quelli legati allo sviluppo del cervello, offrendo potenzialmente una spiegazione del perché i calamari giganti hanno cervelli molto più complessi rispetto ad altri invertebrati.

"Un genoma è un primo passo per rispondere a molte domande sulla biologia di questi animali molto strani", ha detto Albertin.