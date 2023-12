Gli scienziati hanno simulato l'effetto serra ma non è finito per niente bene

Per la prima volta, un team di ricercatori ha simulato cosa accadrebbe se i gas serra intrappolati nell'atmosfera terrestre innescassero un effetto a catena, causando un drammatico aumento della temperatura del pianeta. I risultati sono allarmanti: un "effetto serra incontrollabile e molto complicato da invertire".

Il team dell'Università di Ginevra (UNIGE) e del Centro Nazionale Francese per la Ricerca Scientifica (CNRS) ha studiato cosa accadrebbe se l'effetto serra fosse intrappolato nell'atmosfera terrestre. Se l'effetto aumentasse troppo, la quantità di vapore acqueo proveniente dagli oceani in evaporazione potrebbe essere letale.

"C'è una soglia critica per questa quantità di vapore acqueo, oltre la quale il pianeta non può più raffreddarsi", ha spiegato l'autore principale e ricercatore post-dottorato all'UNIGE Guillaume Chaverot. "Da lì, tutto si sfugge di mano fino a quando gli oceani finiscono per evaporare completamente e la temperatura raggiunge diverse centinaia di gradi."

"È la prima volta che un team ha studiato la transizione stessa con un modello climatico globale 3D e ha verificato come il clima e l'atmosfera evolvono durante quel processo", ha detto il coautore e ricercatore CNRS Martin Turbet. Secondo Chaverot, la "struttura dell'atmosfera è profondamente alterata", con "nuvole molto dense che si sviluppano nell'alta atmosfera".

Oltre a dipingere un quadro allarmante del futuro del nostro pianeta, i ricercatori affermano che il loro studio potrebbe anche gettare luce su come cercare la vita aliena nei sistemi esoplanetari. Ad esempio, l'impronta di modelli di nuvole potrebbe essere rilevabile nelle osservazioni di esopianeti con atmosfere.

Per quanto riguarda la Terra, tuttavia, la situazione appare cupa. Se 10 metri della superficie oceanica evaporassero, i ricercatori calcolano che la pressione atmosferica aumenterebbe di 1 bar a livello del suolo. A tal proposito, ecco cosa succederebbe se tutti i ghiacciai si sciogliessero.