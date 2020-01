Gli scienziati spiegano come si verifica l'ingrigimento dei capelli legato allo stress

"Non stressarti, perché sennò ti vengono i capelli bianchi!" Quante volte abbiamo sentito queste parole? Beh, oltre ad essere un modo di dire per sottolineare di prendere le brutte situazioni con leggerezza, sembra essere vero.

Il meccanismo biologico alla base di tale ingrigimento era rimasto a lungo un mistero, ma dei ricercatori sembrano aver trovato la risposta tanto cercata. Gli scienziati hanno utilizzato esperimenti con i topi per esaminare in che modo lo stress influenzi le cellule staminali nei follicoli piliferi che sono responsabili della produzione dei melanociti, le cellule produttrici di pigmenti che danno ai capelli il loro colore (gli esseri umani hanno circa 100.000 follicoli piliferi sul cuoio capelluto).

Dalle loro ricerche è emesso fuori che il sistema nervoso simpatico del corpo umano sembra svolgere un ruolo centrale in tale meccanismo. Quest'ultimo comprende una rete di nervi che vanno ovunque, compresa la pelle, che si avvolgono attorno a ciascun follicolo pilifero e sono molto vicini alle cellule staminali dei melanociti. Quando i topi sono stati sottoposti a dolore a breve termine o messi in condizioni stressanti, questi nervi rilasciavano la noradrenalina, che veniva poi assorbita dalle cellule staminali nel follicolo pilifero.

"Normalmente, quando i capelli si rigenerano, alcune di queste cellule staminali si convertono in cellule che producono pigmenti che colorano i capelli. Ma quando vengono esposti alla noradrenalina dal nervo simpatico, tutte le cellule staminali vengono attivate e convertite in cellule produttrici di pigmenti", afferma Ya-Chieh Hsu autore principale dello studio. "In pochi giorni, il serbatoio delle cellule staminali rigeneranti il ​​pigmento si esaurisce. E una volta che se ne sono andati, non è più possibile rigenerarlo."

L'ingrigimento dei capelli è uno dei tanti modi in cui lo stress si riversa sul corpo umano. I risultati potrebbero guidare lo sviluppo di trattamenti per impedire il cambiamento del colore dei capelli, o altri cambiamenti legati allo stress nei tessuti. Uno studio che potrebbe richiedere anni. Ovviamente, non è solo lo stress a far diventare grigie le nostre amate acconciature, anche l'invecchiamento, che rimane la causa principale. "Le cellule staminali dei melanociti si perdono anche durante l'invecchiamento", afferma Hsu. "Lo stress potrebbe anche essere un processo di invecchiamento accelerato. Ma non sappiamo se questo è ancora vero."