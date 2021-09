Scienziati stanno studiando gli effetti dell'assenza di gravità con dei letti ad acqua

Per studiare gli effetti del volo spaziale comodamente sulla Terra, dei ricercatori hanno chiesto a 20 donne di stare in dei giganteschi letti ad acqua per cinque giorni. L'esperimento è stato condotto a Tolosa, in Francia, e un comunicato stampa dell'Agenzia spaziale europea (ESA) ha spiegato tutti i dettagli.

L'agenzia spaziale europea spera di capire quello che succede ai corpi delle donne in assenza di gravità mentre si trovano nello spazio. "Non c'è quasi nessuna conoscenza degli effetti fisiologici e psicologici sulle donne in quest'area di ricerca", ha affermato Angelique Van Ombergen, responsabile delle Scienze della Vita dell'ESA.

Per farvi capire l'esperimento, le donne sono state immerse in delle vasche ricoperte con materiale impermeabile. Le loro gambe e il loro busto saranno completamente immobili, mentre le loro braccia e la testa saranno libere di muoversi. Le partecipanti dovranno stare quasi 24 ore al giorno nella vasca "mentre sono sdraiate sulla schiena e con la testa inclinata di 6 gradi verso il basso per ridurre al minimo i cambiamenti di fluido".

Questo studio si aggiungerà a quelli simili, ma condotti con astronauti uomini, svolti in Europa e in Russia. Alla fine, i risultati ottenuti saranno molto importanti per valutare gli effetti sul corpo umano in vista delle possibili missioni di lunga durata per la Luna (anche se le missioni Artemis potrebbero essere rimandate) e successivamente su Marte (un luogo in cui la vita potrebbe esistere sotto la superfice).