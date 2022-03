Gli scienziati stanno finalmente studiando questa presunta 'mummia di sirena' di 300 anni

I ricercatori in Giappone stanno indagando su una creatura mummificata che ha all'incirca 300 anni. Per lungo tempo è stata considerata una "sirena" ed è stata venerata da secoli per le sue presunte proprietà medicinali. Adesso gli scienziati stanno cercando di mettere fine alle chiacchiere riguardanti la creatura, con uno studio.

Si tratta - molto probabilmente - di un'inquietante busto di scimmia cucito sulla coda di un pesce, a cui sono state successivamente aggiunti capelli e unghie. Sì, è davvero una cosa raccapricciante. È stato Hiroshi Kinoshita, membro del consiglio dell'Okayama Folklore Society, a scoprire la mummia, lunga circa 30,5 centimetri, all'interno di una scatola in un tempio nella prefettura di Okayama dopo averla vista su un'enciclopedia di creature mitiche.

I ricercatori non sanno ancora esattamente come sia finita la sirena all'interno del tempio, ma Takafumi Kato, un paleontologo della Kurashiki University of Science and the Arts, è finalmente riuscito a convincere il tempio a "prestargli" la mummia per effettuare degli studi (a proposito, sapete che questa mummia ha stupito gli esperti?). Adesso gli esperti faranno una TAC e attueranno un'analisi del DNA. La squadra - riferiscono gli scienziati - pubblicherà i risultati nel corso dell'anno.

La creatura assomiglia a due creature mitiche del folklore giapponese: l'Amabies, ovvero delle sirene con dei becchi al posto della bocca, e l'Ningyos, creature simili a pesci con teste umane. Altre mummie di presunte sirene sono state adorate in altri due templi in Giappone, secondo quanto riporta il The Asahi Shimbun.

Senza alcun dubbio queste sono creature finte, create dalla gente del posto per venderle ai turisti (un po' come alcune teste rimpicciolite). Un imbroglio simile, passato alla storia come Feejee Mermaid, venne attuato con successo ad alcuni viaggiatori olandesi in Giappone durante il 1800.

Insomma, non vediamo l'ora di scoprire il verdetto finale del team di scienziati... ma per noi non ci sono dubbi sulla falsità della faccenda!