Scienziati stanno studiando i resti di un colossale scontro tra due esopianeti

I tanti eventi che si verificano nell'Universo sono utili agli scienziati per capire determinati avvenimenti, la maggior parte di volte estremi, che (fortunatamente) non possono osservare "da vicino", come lo scoppio di una stella o lo scontro tra due pianeti.

Nello specifico, un team di astronomi ha recentemente osservato un sistema stellare binario che si trova a 300 anni luce dalla Terra. Il sistema sembra essere abbastanza vecchio (circa 1 miliardo di anni), ma la polvere che si trova all'interno non è fredda, ma calda.

Il motivo di questa anomalia? Secondo gli scienziati, due corpi celesti di dimensioni planetari potrebbero essersi scontrati all'interno di BD +20 307 (il nome del sistema solare). Le prime prove di questo colossale scontro risalgono a circa un decennio fa, grazie alle osservazioni dello Spitzer Space Telescope della NASA.

Il recente sguardo dello Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy, ha rilevato che la luminosità a infrarossi dei detriti è aumentata ancora: di oltre il 10 percento. Ciò significa che c'è ancora della polvere rovente all'interno.

Secondo i risultati, pubblicati sull'Astrophysical Journal, la collisione planetaria potrebbe essersi verificata di "recente". "La polvere calda intorno a BD +20 307 ci offre uno sguardo sulle conseguenze di impatti catastrofici tra esopianeti rocciosi", afferma Maggie Thompson, autore principale del documento.

"Questa è una rara opportunità per studiare le collisioni catastrofiche che si verificano in ritardo nella storia di un sistema planetario", ha poi dichiarato Alycia Weinberger, autrice dello studio. Attualmente, il team sta esaminando le osservazioni ottenute per cercare di estrapolare più informazioni possibili sull'evento. La causa, però, sembra essere - quasi - certa.