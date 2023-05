Scienziati studiano il cervello dei cani e scoprono una cosa che li sorprende

Gli studi sul migliore amico dell'uomo sicuramente non mancano, e gli scienziati non perdono l'occasione di poter analizzare il cervello dei cani: sì molto più piccoli di quelli dei lupi, ma secondo una nuova ricerca i moderni sforzi di allevamento hanno in qualche modo aumentato le loro dimensioni relative.

Le razze moderne, sviluppate negli ultimi 150 anni, possiedono infatti crani più grandi rispetto alle loro dimensioni corporee. Una scoperta interessante, poiché l'addomesticamento sugli animali sembra attuare l'effetto opposto a causa di una risposta a un ridotto bisogno di energia cerebrale quando si tratta di sopravvivenza.

Nella nuova scoperta, però, mentre la dimensione del cervello di un lupo è solitamente del 24% più grande di quella di un cane di dimensioni simili, più una razza di cane differisce da un lupo, geneticamente parlando, più grande è il suo cervello. Ciò suggerisce che l'allevamento moderno abbia innescato una modesta crescita cognitiva nell'ultimo secolo e mezzo.

L'unico fattore che sembra avere un impatto sulla dimensione relativa del cervello delle razze dei canidi di oggi, secondo lo studio, è la differenza dei loro geni rispetto ai lupi. "Forse l'ambiente sociale più complesso, l'urbanizzazione e l'adattamento a più regole e aspettative hanno causato questo cambiamento, interessando tutte le razze moderne", afferma infine l'etologo Enikő Kubinyi dell'Università Eötvös Loránd in Ungheria.

