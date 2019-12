Scienziati studiano un modo per far durare la schiuma della birra (e non solo) più a lungo

Non c'è nulla di meglio di bere una bella birra fresca dopo una lunga giornata faticosa. Degli scienziati, però, stanno cercando un modo per rendere questo momento ancora più piacevole. In che modo? Facendo durare fino alla fine la schiuma della bevanda. All'incirca.

Al centro della ricerca viene studiato ciò che fa durare a lungo le schiume e come potrebbe essere possibile modificare questo fattore per ottenere un risultato desiderabile. Oltre ai casi in cui la longevità della schiuma potrebbe essere estesa, la stessa tecnologia potrebbe ridurre la formazione di schiuma nei casi in cui sia indesiderata (non per forza nella birra, ma anche in altre sostanze che tendono a fare la schiuma).

I ricercatori dell'Università di Manchester, guidati dal Dr. Richard Campbell, si sono rivolti all'Institut Laue-Langevin, che è considerato uno dei principali centri di ricerca sui neutroni al mondo (non le stelle, quelle sono un'altra cosa). Cosa c'entra la schiuma con i neutroni? Nell'ambito dello studio, che è stato recentemente pubblicato su Chemical Communications, i ricercatori hanno lanciato fasci di neutroni su vari liquidi che possono essere utilizzati per produrre schiume e hanno analizzato il modo in cui sono stati riflessi.

Lo studio ha esaminato miscele liquide che includevano un polimero e un tensioattivo, sostanze utilizzate per ridurre la tensione superficiale e creare la schiuma. La tecnologia e le informazioni ottenute dallo studio - un giorno - potrebbero aiutare a fabbricare prodotti che producono la quantità ideale di schiuma.

L'università sottolinea che i prodotti di ingegneria con la giusta quantità di schiuma - e con la longevità desiderata - potrebbero aiutare a combattere gli incendi al meglio, ad esempio, o creare schiume efficaci per affrontare le fuoriuscite di petrolio.