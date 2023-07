Scienziati stupiti da questo fossile che non rispetta le leggi matematiche

In natura ci si aspetta che vengano seguite delle regole - apparentemente - naturali, ma alle volte non è così! Una di queste è la presenza della sequenza di Fibonacci, una serie di numeri in cui ciascuno è la somma dei due precedenti, che si riscontra nella struttura di molte specie vegetali esistenti oggi, ma in passato (forse) non era così.

Questa sequenza, che inizia con 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8 e si protrae all'infinito (ed è stata messa persino all'interno di un computer quantistico), si manifesta nella disposizione degli organi delle piante, creando spirali continue. Esempi comuni di questa disposizione si possono osservare nelle teste dei girasoli e nelle pigne. Tuttavia, una specie antica, una delle prime esempi di piante con foglie nel registro fossile, ha messo in discussione questa comprensione.

Stiamo parlando del clubmoss Asteroxylon mackiei, una specie estinta appartenente al più antico clade di piante fogliose, i Drepanophycales, che presenta foglie disposte in un modo che non può essere descritto dai numeri di Fibonacci. Questa specie fossile, vecchia di oltre 400 milioni di anni, è stata scoperta nel 1969 nel Chert di Rhynie, in Scozia.

Da allora, sono state prese delle sezioni trasversali delle piante e, in uno studio recente, sono state realizzate delle ricostruzioni 3D di quest'ultime per comprendere meglio la disposizione insolitamente presentate. La scoperta, quindi, ci dice una cosa: le piante viventi oggi potrebbero aver evoluto foglie disposte in spirali di Fibonacci in modo indipendente, e non attraverso antichi geni provenienti da piante più antiche, come l'Asteroxylon mackiei.