Scienziati sviluppano un nuovo modello della composizione di Marte

Una coppia di scienziati della Tohoku University e dell'University of Maryland, ha costruito un nuovo modello compositivo della struttura di Marte. Per farlo, il duo ha utilizzato le rocce del Pianeta Rosso e le misurazioni ottenute dai satelliti in orbita.

"Conoscere la composizione e la struttura interna dei pianeti rocciosi ci parla delle condizioni di formazione, di come e quando il nucleo si è separato dal mantello", afferma Takashi Yoshizaki della Tohoku University. Nonostante la tecnologia di osservazione di Marte, nessuno di questi strumenti è riuscito a svelare informazioni sull'interno del pianeta.

Tuttavia, il profilo sismico di un mondo può fornirci queste informazioni: quando si scatena un terremoto, le onde sonore viaggiano attraverso il suo interno a velocità controllate dalla sua composizione interna e dalla temperatura. Forti contrasti di densità, fanno sì che le onde sonore rispondano in modo diverso, rivelando la profondità di questi luoghi e i dettagli della probabile composizione di questi strati.

I modelli compositivi per un pianeta vengono sviluppati riunendo dati provenienti da rocce superficiali, osservazioni fisiche e meteoriti condriti. Quest'ultimi sono miscele di roccia e metallo, come i pianeti, che sono composti da solidi accumulati dalla prima nebulosa solare. "Abbiamo scoperto che il nucleo di Marte è solo circa un sesto della sua massa, mentre per la Terra è un terzo della sua massa", continua Yoshizaki.

Gli scienziati hanno anche trovato abbondanti quantità di elementi volatili su Marte rispetto alla Terra, ad esempio zolfo e potassio. Il sismometro della missione InSight della NASA metterà alla prova direttamente questo nuovo modello prossimamente.