Scienziati hanno sviluppato un motore al plasma che funziona senza combustibili fossili

Secondo una ricerca pubblicata sulla rivista AIP Advances, degli scienziati hanno testato un prototipo di motore a reazione capace di funzionare senza utilizzare combustibili fossili. Il dispositivo, infatti, comprime l'aria e la ionizza con le microonde, generando plasma che lo spinge in avanti.

Ciò significa che in futuro gli aerei potrebbero volare utilizzando solo elettricità e aria come combustibile. Il prototipo è stato in grado di lanciare in aria una sfera d'acciaio da un chilo di 24 millimetri di diametro. È la stessa spinta, proporzionale alla scala, di un motore a reazione convenzionale. Ovviamente, ci vorrà ancora molto tempo per testare questo dispositivo su un velivolo vero e proprio.

"I nostri risultati hanno dimostrato che un tale motore a reazione basato sul plasma ad aria a microonde può essere un'alternativa potenzialmente praticabile al convenzionale motore a reazione a combustibile fossile", afferma il ricercatore capo e l'ingegnere dell'Università di Wuhan, Jau Tang, in un comunicato stampa.

Grazie a questa innovativa tecnologia in futuro ci potranno essere viaggi aerei a emissioni zero. Quest'ultimi, infatti, rappresentano una piccola ma non insignificante porzione di emissioni di gas serra. Il New York Times ha riferito a settembre che l'aviazione commerciale è responsabile del 2.5% di tutte le emissioni. "La motivazione del nostro lavoro è di aiutare a risolvere i problemi di riscaldamento globale dovuti all'utilizzo da parte dell'uomo di motori a combustibili fossili per alimentare macchinari, come automobili e aeroplani", afferma infine Tang nel comunicato.