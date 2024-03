Gli scienziati temono che il cibo potrebbe aumentare di prezzo ogni anno da ora in poi

Secondo un nuovo studio pubblicato su Nature Communications, il cambiamento climatico e i vari problemi collegati alla produzione del cibo potrebbe causare da ora in avanti un aumento dei prezzi dei prodotti alimentari di circa il 3,2% all'anno.

Questo fenomeno si osserverà in tutte le parti del mondo, ma sarà ancora più visibile in quelle aree povere del mondo in cui il surriscaldamento climatico sta provocando il maggior numero di danni, tra cui la perdita delle risorse idriche, l'aumento del numero dei parassiti e la riduzione nel numero e nelle dimensioni dei campi coltivabili.

In particolare, il nuovo studio mostra come il cambiamento climatico potrebbe far aumentare l’inflazione dei prezzi alimentari tra lo 0,9 e i 3,2 punti percentuali all’anno entro il 2035. Un dato impressionante, che secondo molti esperti causerà un aumento dell’inflazione generale fino a 1,2 punti percentuali.

Se questi modelli dovessero realizzarsi, una percentuale maggiore di persone in tutte le società del mondo dovrebbe utilizzare una maggiore quota del loro stipendio per l’acquisto di cibo, con un crollo complessivo delle altre spese che sostengono l'economia.

A complicare ulteriormente la situazione saranno i rincari della spese energetica, con il progressivo aumento del prezzo del petrolio e il relativo ritardo della realizzazione delle strutture che dovrebbero sfruttare le risorse rinnovabili (sole, vento, geotermia).

Secondo gli studiosi, ridurre i quantitativi emessi di gas serra potrebbe aiutare gli agricoltori, i distributori e i commercianti a mantenere sotto controllo il prezzo di alcuni prodotti alimentari, limitando anche alcune risposte di carattere sociale che potrebbero incentivare le rivolte o la diffusione di guerre e carestie. Tuttavia, sembra che la maggioranza dei governi stia sottovalutando il problema, non adottando politiche ambientali capaci di calmierare gli effetti del surriscaldamento climatico, come è stato più volte dichiarato dagli attivisti durante le COP - le convenzioni "tra le parti" in cui i governi cercano di trovare delle strategie utili a contrastare il cambiamento del clima.

